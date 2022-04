María Valenzuela celebró que logró subir siete kilo

A través de una corta grabación desde su casa, la actriz explicó los motivos que la llevaron a su descenso de peso. “Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. El odontólogo se llama Manuel; por razones legales no puedo decir su apellido”, explicó.