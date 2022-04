El riesgo de ser “el tonto del medio”

A la política siempre le queda mucho por aprender –será por eso que los que la juegan nunca se aburren y menos la abandonan- y debería rescatar del deporte algunas cosas. Por ejemplo que nadie empieza un juego sin saber antes cuáles son las reglas. Y cuando no hay un reglamento (basta imaginar haciendo una jugada y que las posibilidades de mover cambien cada vez) no es que cualquiera puede hacer de todo sino que en realidad nadie hace nada. Si se quitan las normas, se desarma todo. Lo opuesto a la libertad no es el orden sino el caos. Esto es lo que ha ocurrido con el Consejo de la Magistratura. Y, ante el desinterés de los jugadores por acatar las reglas del juego, toda la sociedad termina en estado de crispación. Es que sin reglas, no hay juego. La libertad misma nace de una norma. El individuo solo no puede autorregularse, por eso todo fue un verdadero caos institucional.