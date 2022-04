¿Quién será el reemplazo de Nicole Neumann en "Los 8 Escalones"?

Tal como escribió en su posteo de Instagram, Nicole fue a Milano para acompañar a su pareja a cumplir su sueño de correr en Ferrari. La modelo hizo una profunda reflexión respecto a su paso por Italia y recordó los inicios de su carrera como modelo. “En el 2000 vine a Milán a trabajar y me quedé 3 o 4 meses. Si bien venía haciendo una linda carrera, en ese momento no me gustaba estar sola (Hoy AMO) y un día me levanté y me volví jaja. Acá estoy de vuelta, esta vez, por el sueño de Manu Urcera".