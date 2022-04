Cartas de lectores II: partidos políticos y constitución

El 22/04/1987, la Corte Suprema de la Nación, en un fallo histórico, definió a los partidos políticos como “organizaciones de derecho público no estatal necesarias para el funcionamiento de la democracia representativa y por lo tanto, instrumentos de gobierno, que tienen como función actuar como intermediarios entre este y las fuerzas sociales y de ello surgen los que gobiernan”. La Carta Magna, en el Artículo 38, indica el rol que deben cumplir estas organizaciones en nuestra democracia representativa. En el país, los partidos políticos tienen funciones relevantes para la Sociedad y el Estado. Estas funciones se las clasifica en: sociales e institucionales. En las sociales están: La socialización política, la movilización de la opinión pública, la representación de intereses y la legitimación del sistema político. La socialización política implica el deber de los partidos de educar a los ciudadanos en la democracia (fundamentalmente con el ejemplo de sus autoridades y candidatos). Hoy en el siglo XXI, con sus transformaciones económicas-sociales, culturales, educativas y ambientales que vivimos en el país y en Tucumán, hay una profunda crisis y descrédito en los partidos políticos, que participan y compiten en los procesos electorales. Los sucesos que ocurrieron y ocurren , ponen dudas sobre su actuación y capacidad para procesar los reclamos, exigencias y desafíos que tenemos los tucumanos y la población que conforman el país, para poder crecer y desarrollarnos de modo sustentable. En Tucumán, el soporte legal que regula el funcionamiento de los partidos, se rige por leyes obsoletas, confusas, sin compromiso y que en nada ayudan para que su funcionamiento y actuación sea transparente. Necesitamos partidos políticos honestos y responsables en lo institucional, que no hagan campañas sucias, que presenten propuestas viables, que no corrompan los procesos eleccionarios y sobre todo que garanticen al electorado su derecho al voto libre. Es hora de que hagamos un debate profundo sobre el rol de los partidos políticos en un régimen democrático, teniendo en cuenta nuestra Constitución, contrato social esencial para que podamos convivir y progresar en paz.

Juan Francisco Segura

[email protected]