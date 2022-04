Ocho cosas que no sabías de la historia de Jimmy Savile que es furor en Netflix

Mucho se escribió sobre la historia del popular Jimmy Savile, DJ, productor, conductor, benefactor y filántropo de la TV británica. Trabajó por más de 50 años en la BBC de Londres, en TV y Radio. Al morir, en octubre de 2011 salieron a la luz cientos de casos de personas que aseguraron haber sido abusadas por él. A continuación, un repaso de su carrera y algunas situaciones curiosas que, quizás no conocías, antes de ver Jimmy Savile: A British Horror Story, (Netflix, 2022)

1.Jimmy Savile: Una historia británica de terror (Jimmy Savile: A British Horror Story, 2022) se estrenó en Argentina el 6 de abril. La miniserie documental de Netflix cuenta el comportamiento criminal del célebre presentador y animador británico Jimmy Savile, muerto en 2011 quien, luego de morir, se conoció que habría abusado de más de 450 niños y niños durante su carrera.

Sabía que la fama y el poder le abrían todas las puertas

2. “El sábado 29 de octubre de 2011, el día en que murió el artista Jimmy Savile a los 84 años, se publicaron un par de comentarios en la página de la escuela Duncroft School. “Él murió hoy, RIP (descansa en paz) no. RIH (púdrete en el infierno), sí”, decía un mensaje. “Tal vez algún cierre para la infancia que este animal arruinó”. En los días siguientes aparecieron un puñado de mensajes más: "Tú, abusador de niños, no eras mejor que todos los otros pervertidos que han sido golpeados... solo tu estatus de celebridad te salvó". Alguien más escribió que nunca se recuperaría de lo que le hizo “JS””, indicó el diario The Guardian al contar la historia de cómo se conocieron los abusos.

3. El DJ era popularmente conocido, “había alcanzado el estatus de tesoro nacional”, explican los periodistas británicos. “Como DJ de BBC Radio 1 y copresentador del programa musical insignia de la BBC, Top of the Pops, Savile se convirtió en una personalidad en la escena de la música pop en los años 60 y 70; su rareza y gestos realzaron su celebridad. Como presentador del programa de televisión de larga duración de los sábados por la noche, Jim'll Fix It, interpretó el papel de padrino y concedió los deseos a los niños que escribieron”, publicó The Guardian. Savile era un héroe. Comenzó trabajando en las minas, luego ganó el título de caballero y se hizo amigo de la realeza a través de sus programas de televisión y obras de caridad.

JIMMY Y LOS BEATLES. FOTO DE MUY INTERESANTE.

4. Durante su carrera, cuenta el documental de Netflix, Jimmy Savile se relacionó con el príncipe Carlos e inclusive intercambiaron cartas en donde el príncipe le pedía recomendaciones sobre cómo actuar ante la prensa para ser más popular. Según cuentan, fue la primera ministro del Reino Unido Margaret Thatcher quien lo acercó a la realeza e insistió para que sea considerado por la reina Isabel II para nombrarlo como Sir – algo que sucedió tiempo después.

Donde estuvo, hubo un abuso

5.Silencio absoluto hubo durante su vida –aunque sí muchos rumores- pero lo cierto es que el DJ y conductor que realizaba numerosas acciones de caridad en clínicas, orfanatos, utilizó su posición para abusar, violar y manipular a más de 450 víctimas, entre los 5 y los 75 años. El documental presenta las más conocidas pero los medios masivos de Inglaterra fueron presentando caso tras casos desde su muerte en 2011. The Guardian publicó que el conductor se vanagloriaba en el hospital de Leeds de realizar actos sexuales con cadáveres.

6. “En 2013, un estudio de la Policía metropolitana de Londres y de la institución de defensa de la infancia NSPCC revisó las 500 denuncias las casi 500 denuncias por violación y acoso registradas en pocos meses por 13 departamentos de policía de todo el país y concluyó que el presentador había cometido un mínimo de 214 delitos contra la libertad sexual, de los que habían sido víctimas directas más de 70 mujeres y niñas, una de ellas de tan solo ocho años”, publicó el diario El País al respecto de las denuncias. "Donde estuvo, hubo un abuso", dice uno de los entrevistados del documental en Netflix.

JIMMY Y EL PRÍNCIPE CARLOS. IMAGEN DE EL PAÍS.

7. “Una auditoría independiente encabezada por Janet Smith, exabogada y exmagistrada del Alto Tribunal de Justicia, concluyó en febrero de 2016 que “la cultura corporativa de la BBC había permitido a Savile pasar desapercibido, y se habían desaprovechado múltiples oportunidades de detener su conducta”. La corporación, concluía el informe, estaba más preocupada por proteger su reputación que por defender a jóvenes vulnerables e indefensas que sufrieron abusos de manos del depredador sexual”, indicó un informe del diario El País en donde se analiza el rol de la empresa nacional de televisión, la BBC y sus funcionarios al respecto.

8. Hoy sus restos descansan en una tumba sin lápida para evitar que sean profanados. Todo el Reino Unido se vio conmocionado cuando en 2011 comenzaron a aparecer los casos de las víctimas de abuso sexual y los videos se dieron a conocer en una serie de documentales que se emitieron previamente al de Netflix. Las imágenes cómo manosea deliberadamente a una joven que lo acompañaba en sus programas de TV. Otra joven narró cómo, debido a su trabajo “humanitario” y “benéfico”, abusó de ella cuando estaba en sillas de ruedas en un hospital. Su público – sus programas llegaron a tener 15.000.000 de espectadores- no puede creerlo y hoy evitan conocer más detalles de su repulsiva historia.