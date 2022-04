Majul despotricó contra el Incaa y se burló de una película tucumana

La fuerte interna en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) no se terminó con la reununcia de su ahora ex titular Luis Puenzo. Las esquirlas del estallido en el seno del cine nacional tocan a todos y aunque nadie lo crea, rozaron a una película tucumana.

En realidad fue el periodista Luis Majul el que hizo una insólita relación y terminó cargando contra el éxito de 2018 El Motoarrebatador, dirigida por Agustín Toscano. Anoche, Majul conducía su programa en el canal del diario La Nación (LN+) junto a sus colegas Marina Calabró, Débora Plager y Luis Novaresio. La postura de todo el panel era la crítica acérrima a los fondos que el Incaa destinaba a las películas nacionales.

“Los subsidios se dan a directores y actores, todos K. Siempre eran los mismos los que recibían los subsidios”, dijo Majul en un momento. Irónicamente, el periodista comenzó a enumerar los largometrajes que recibieron subsidios en los últimos años, para consolidar su crítica. “Hay uno que me llama mucho la atención El Motoarrebatador de Agustín Toscano. Bueno con este me voy, me voy, chau”, contó y efectivamente se fue de cámara para finalizar su acting.

El análisis continuó con el mismo tono de burla por parte del resto del panel, mientras Novaresio avisó que googlearía la película para ver de qué se trataba. "Se ve que motochorro era estigmatizante", aportó Plager. "Motoarrebatador es más romántico", agregó Calabró con una sonrisa en la cara.

La película protagonizada por Sergio Prina no solo fue un éxito a nivel nacional, sino que participó y ganó premios en distintos festivales: Cannes (Francia), donde fue aplaudida por varios minutos tras su estreno, Bergamo (Italia), donde se llevó el Film Meeting Award - UBI Banca, San Sebastián (España), entre otros.

