Causa Gas Licuado: sobreseyeron a Cristina Kirchner y a Julio De Vido

El juez Julián Ercolini dictó los sobreseimientos de la expresidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, y el ex subsecretario de Coordinación y Control, Roberto Baratta, entre otros imputados en un tramo de la causa que investiga la compra de gas natural licuado (GNL). El magistrado consideró que no existieron sobreprecios sino que se pagaron "precios de mercado" y, por ende, no hubo perjuicio de las arcas del Estado entre 2011 y 2015.

"Los precios a los que se adquirieron los embarques de GNL se ajustaron con los valores promedios a los que distintos oferentes en condiciones de vender a la República Argentina ofertaban", puntualiza la resolución del Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 en base a las pericias realizadas.

Se trata de una causa abierta desde 2014, que parte de la misma ya fue elevada a juicio oral. La denuncia fue realizada por el titular de una ONG y alcanzó trascendencia pública luego de que se sumaran a ella los dirigentes macristas Patricia Bullrich, Laura Alonso y Federico Pinedo.

La investigación giraba en torno a la compra de cinco millones de toneladas de gas natural licuado que llegaron al país a través de los puertos de Bahía Blanca y Escobar.

Según la nueva pericia, los precios a los que se importó el GNL eran los de mercado, sin sobrecostos. De acuerdo al dictamen pericial, para los períodos 2011 y 2012 el precio facturado condice con los precios de mercado aplicados en esa época.

Por esta investigación el fallecido juez federal Claudio Bonadio ordenó detener a De Vido y a Roberto Baratta, quienes luego quedaron libres por decisión de la Cámara.