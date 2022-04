Oriana Sabatini sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look

Oriana Sabatini se volvió tendencia en las redes sociales. La joven sorprendió a sus seguidores al teñirse el pelo de tres colores.

La hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini, que se encuentra en el país por compromisos laborales, mantuvo su morocho original pero le dio color a su cabellera con unas mechas naranjas y dos mechones bien anchos de color morado.

Esta semana, la cantante lanzó un sencillo titulado "Error" y anunció su incorporación a la discográfica Universal.

Sabatini se presentó en el escenario central del Lollapalooza Argentina para abrir los conciertos de Coldplay y Dua Lipa y en el escenario de Dangerous Women previo al show de Ariana Grande.

El nuevo sencillo surge a partir del interés de la artista por experimentar con la esencia de la música de los '90 y 2000, tomando como referentes algunas de las primeras canciones de Justin Timberlake y Timbaland, así como "The Way You Move" de Outkast.

Escrita por Sabatini junto a Wallo y Frey y producida por el reconocido dúo venezolano, Los Puche, la canción tiene también un videoclip que sigue un estilo documental con momentos de la vida de la cantante.