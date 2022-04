Cargando gas para llegar al 27-M

Públicamente, de política no se habla. Un comentario en ese sentido puede cambiar las caras y arruinar la foto de familia de la cumbre del Norte Grande. Eso es lo que entienden los gobernadores que volvieron a reunirse en Salta. Las preocupaciones son conjuntas; las proyecciones políticas y electorales son individuales. Los 10 mandatarios han decidido actuar en bloque. Por eso ayer todos se relajaron cuando escucharon a Juan Manzur, el jefe de Gabinete de la Nación, decir que no faltará gas en esta parte del país. Los técnicos del área de Energía aseguraron que Bolivia proveerá de todo el fluido que necesite la industria, los hogares de la región y las expendedoras de GNC, más allá de que el precio sea más caro de lo habitual. Traer gas en barco es algo inalcanzable para un país que acceder de dólares. Luego expusieron ejecutivos y técnicos de YPF y, en sintonía con los funcionarios energéticos, argumentaron que tampoco faltará combustible, aunque no aseguraron lo mismo para el área más productiva en esta época: la del eje Córdoba-Santa Fe-Buenos Aires. Además, la semana que viene habrá otro anuncio millonario para mejorar el transporte de electricidad en cuatro distritos norteños (Tucumán incluido) para evitar cortes en el verano que viene.

La próxima cumbre se hará en Tucumán el 27 de mayo próximo. Manzur, el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, y el vicepresidente primero de la Legislatura, Regino Amado, retornaron a esta ciudad con la idea de armar un encuentro que trascienda lo institucional. La creación de la agencia de desarrollo del Norte Grande puede llegar a concretarse el mes que viene. Manzur convocará a los ministros Martín Guzmán (Economía) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) para que avalen esa estructura. Los gobernadores hoy constituyen la columna vertebral en la que se asienta la Casa Rosada frente a tantos embates internos y externos. Puertas adentro, de política sí se habla.