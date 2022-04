Taller de crónicas: narrar la propia experiencia

No existe un acto más solitario que la escritura. Pero eso no significa que no existan formas colectivas de aprender a escribir. Por eso, la Biblioteca Miguel de Cervantes de Shanghái organiza este taller de escritura creativa en línea sobre narrativas del yo brindado por el escritor y profesor Salvador Marinaro. Los encuentros serán por Zoom.

Las sesiones estarán dedicadas a uno de los problemas que nos atraviesan a la hora de emprender a narrar nuestra propia experiencia: ¿De dónde surge una historia? ¿Qué es un punto de vista? ¿Qué recursos utilizar y cómo mantener la tensión línea a línea?

Cada sesión durará dos horas y se analizará un texto ejemplar que sirve como disparador para la escritura personal.

Primera sesión: El principio de las historias

Walter Benjamin planteaba que existen dos tipos de narradores: el campesino y el navegante, el que narra su tierra y el que se aventura a lo desconocido para contarlo. A partir de esta meditación, la primera clase del taller estará dedicada a descubrir de dónde surgen nuestras historias.

Segunda sesión: De la memoria a la escena

Narrar una experiencia es un acto de transmisión de la memoria. Cuando contamos una vivencia, buscamos que otra persona sienta y perciba lo que otro vivió y percibió. De esta manera, la segunda sesión estará centra en ese acto de alquimia que significa transformar nuestros recuerdos en una escena.

Tercera sesión: Un lugar para mirar el mundo

Toda escritura del yo trasmite un punto de vista, una manera de mirar el mundo que se diferencia de todas las demás. En nuestro tercer encuentro, analizaremos la construcción del narrador como personaje principal de la historia que muestra a través del uso del lenguaje su filosofía personal.

Cuarta sesión: Corregir, corregir y corregir

“La primera versión de un cuento es un mal necesario”, decía la escritora argentina Liliana Heker. Salvo contadas excepciones un texto necesita tachones, agregados al margen, reescrituras y un amigo lector que sea completamente sincero. Corregir es una tarea de descubrimiento, donde se encuentra paso a paso la mejor versión del texto.

Sobre Salvador Marinaro

Salvador Marinaro es doctor en Estudios Globales y magíster en Escritura Creativa. Publicó el libro de poemas Sinfonía de mareados y la colección de relatos Una tristeza decente. Sus cuentos y crónicas fueron publicados en Revista Ñ, Anfibia, Altaïr, Brando y Página/12, entre otras publicaciones. Además, colaboró para medios internacionales como The New York Times y China Global Television Network. Por sus escritos, obtuvo el Premio Azucena Villaflor, el Premio Regional del Noroeste Argentino y el Filosofía Sub-40. Ha sido seleccionado como escritor en residencia por The Swatch Art Peace Hotel en el 2021. Desde el 2019, se desempeña como profesor en la Universidad de Fudan (Shanghái). Coedita la revista Chopsuey.

Idioma: español

Días: Domingos 10, 17, 24 de abril y 8 de mayo.

Horario: 19.30 a 21.30.

Contactos a: : [email protected]