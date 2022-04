Wanda Nara llegó a Argentina y revolucionó un centro comercial

Wanda Nara se encuentra en Argentina visitando a sus amigos y familiares, pero también haciendo negocios. La representante y esposa del futbolista Mauro Icardi visitó el Abasto Shopping, donde tiene su local de línea cosmética, y aprovechó para saludar y sacarse fotos con sus fans.

Wanda arribó al país el viernes pasado y desde ese momento ha compartido con sus seguidores en redes toda su estadía en Buenos Aires. Escoltada por seguridad privada y ante decenas de mujeres, la modelo llegó al centro comercial y todos los presentes enloquecieron.

Mientras concedía entrevistas a distintos medios de comunicación, al grito de “Wanda quiero ser como vos”, sus fans le demostraron su afecto. La empresaria, además, realizó sorteos de sus productos de maquillaje y cuidado de la piel.

El outfit que eligió para presentarse frente a sus admiradores fue un look de dos piezas compuesto por un blazer celeste y un palazo con detalles al mismo tono. Llevaba puesto también un top crudo y unos zapatos que respetaba la paleta de colores seleccionado para esta ocasión, la misma en la que eligió dejar de lado lo sensual para lucir más holgada, relajada y elegante.

Por otro lado, la mediática aprovechó una entrevista en el programa LAM para desmentir su supuesto affaire con un excustodio, Agustín Longueria, quien había afirmado en sus redes sociales que la amaba. Asimismo, de paso por Intrusos (América) aseveró: “Y... es muy bonita ¿Quién no se enamoraría de ella?”. Por su parte, Wanda dijo: “Yo no lo contraté. Contraté a una empresa. El trabajo de él era lo que hicimos, estaba pactado eso. La verdad es que no suelo andar con seguridad. Fue porque en el aeropuerto quería que alguien me ayude con las valijas, con los nenes y todo eso”. Finalmente, aclaró que nunca más tuvo contacto con él y desmintió cualquier tipo de vínculo amoroso o sexual.