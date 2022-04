El editorial de Van Mameren: ¿Y dónde están los pilotos de tormenta?

¿Y dónde está el piloto? es el nombre con el cual se conoció en Hispanoamérica a la película cómica Airplane!, dirigida por Jim Abrahams y por los hermanos David y Jerry Zucker, que se estrenó en 1980. Parodiaba, precisamente, una situación en la cual en pleno vuelo durante una tormenta los pilotos sufrían una enfermedad y alguien debía hacerse cargo del avión.

El periodista Federico van Mameren, conductor del ciclo "Panorama Tucumano" -nave insignia de LGPlay-, comparó aquel relato fílmico con el presente de la Argentina. Metonímicamente, refirió al país como si se tratase de un vehículo que atraviesa un tramo de riesgo, mientras que aquellos responsables de conducirlo están como ausentes.

"El 'piloto' Alberto Fernández debería estar en la Casa Rosada; pero, ¿dónde está? No está gobernando, ¿qué está haciendo? Está más preocupado por el nacimiento de su hijo y por un montón de otras cosas, distintas a la búsqueda de la solución de los problemas internos del país. De hecho, en los últimos acontecimientos, que tuvieron que ver con el Fondo Monetario Internacional, más protagonistas fueron los dirigentes de Juntos por el Cambio", arrancó el periodista en su editorial.

Luego señaló hacia la vicepresidenta, Cristina Fernández. "¿Dónde está la 'copiloto'? Mostró más preocupación porque se difundiera el regalo que le hizo al Presidente por su cumpleaños. ¿Qué le quiso decir a Alberto Fernández con su regalo, el libro Diario de una temporada en el quinto piso, que describe cada pasito del ministro Juan Vital Sourrouille en el Gobierno de (Ricardo) Alfonsín? ¿Se lo regaló para ayudarlo, para burlarse de él? En definitiva, Cristina trata de sacarse un problema que es de ella, porque ella puso a Alberto Fernández en el Gobierno", añadió Van Mameren.

También reprochó que el "piloto" de la Cámara Baja, Sergio Massa, continúe con su rasgo de estar presente en todos lados. "Una semana después de haber aparecido en una foto con Alberto salió en otra foto con Cristina. Ya basta, tampoco puede seguir transitando esa 'avenida del medio'. Parece olvidarse de su compromiso, porque él fue el garante de llevar votos, porque Cristina no podía sola. Ahora se dice que Massa intentará separarse del Frente de Todos, una coalición que se va achicando sin que importe las responsabilidades que tiene", dijo el conductor de "Panorama Tucumano".

Luego habló del gobernador -en uso de licencia, mientras se desempeña como jefe de Gabinete de la Nación-, Juan Manzur. "¿Y dónde está ese 'piloto'? Hoy declaró a LA GACETA: 'esperamos que las diferencias entre Alberto y Cristina se resuelvan a la brevedad'. ¿Esperamos?", se cuestionó Van Mameren, casi molesto. "Algo pasa", agregó.

El análisis viró luego hacia la provincia. "¿Dónde está el 'piloto' de Tucumán?(Osvaldo) Jaldo continúa con ministros prestados, por más que sabe perfectamente que Manzur no volverá: el que juega en Primera no quiere volver a las provincias; y mientras mantenga la buena onda con el Presidente no volverá. Sin embaergo, Jaldo no logra ser el 'piloto' de Tucumán", dijo Van Mameren.

Y además señaló otro detalle del vicegobernador, a cargo del Poder Ejecutivo. "Busca mostrar de manera desesperada una diferencia en la lucha contra la inseguridad. Casi similar a la lucha para que las protestas citrícolas desaparezcan. No quiere ver ni una goma quemada; por eso mandó a la Polícia. Y también quiere mostrarse diferente a Manzur y a (José) Alperovich. Y habrá que preguntarse si esa actitud más confrontativa que mostró con el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán (Sebastián) Murga le dará votos. Al igual que su voluntad por sacar la ley de narcomenudeo, que lo lleva a enfrentamientos con la Justicia, algo que no hubieran hecho ni Manzur ni Alperovich", señaló el periodista. E insistió: ¿Por qué salió él a enfrentar a Murga y no el ministro de Seguridad (Eugenio Agüero Gamboa)? Cuestiones de gabinete que no tienen respuesta".

En su editorial, Van Mameren también le dedicó un espacio a la interna de la Unión Cívica Radical (UCR). "Algunos dicen por abajo que Ariel García es un 'caballo de Troya' que el peronismo quiere meter en la UCR, pese a que se trata de un radical histórico. Otros dicen que la interna busca quemar a Roberto Sánchez, porque no se llegará a ningún acuerdo y, de ese modo, comienza mal (su mandato), con algunos juegos internos. Lo cierto es que el radicalismo no puede ir elecciones sin hacer un papelón", puntualizó el conductor de "Panorama Tucumano".

Cerró su reflexión con una síntesis de todo lo dicho, en tono de crítica: "En la Argentina sabemos que se viene una gran crisis; como el Titanic, que se dirige hacia el iceberg. Y cada uno piloto tormenta está preocupado, no por esta tormenta, sino por 2023".