Le "regaló" un trío a su novio y la tercera terminó embarazada

El poliamor no es un concepto desconocido para nosotros, pero públicamente no solemos tener ejemplos claros. Ello que sucedió en Estados Unidos hace unos días no solo es un ejemplo sino que implica un nivel más en aquel concepto: una mujer reveló en Tik-Tok que, en el aniversario de casamiento, le “regaló” a su marido la posibilidad de hacer un trío con otra mujer. Semanas después se enteraron que la tercera en discordia quedó embarazada.

Se trata de Jess y Stephen DeMarco, de 32 y 35 años, una pareja que se hizo famosa en esta red social por ventilar las intimidades de un estilo de vida que incluye el poliamor. Ellos componen una pareja poco tradicional, pero el anuncio que hicieron en estos días los llevó a otro nivel. "Le regalé a mi marido un trío por nuestro aniversario Y como resultado, la dejó embarazada, ya que no tenemos hijos", explicó ella en un video que ya supera las 5 millones de reproducciones.

Lejos de hacerse problema, ninguno de los dos se tomó a mal la situación. “En el poliamor ninguno de los cónyuges es propiedad del otro. Somos poli. Así que también es su hombre", afirmó Jess. “En una entrevista con el sitio web de noticias News24 en 2021, Jess y Stephen explicaron que no están legalmente casados, pero que el secreto de su exitosa relación es que están casados entre sí”, detalló el diario Clarín.

A la pareja, que ya incluye esta tercera persona, les gusta hacer todo juntos. Ahora lo hacen con la actual “tercera”, pero su estilo de vida siempre incluyó otras personas. "Sí, podemos salir por separado, pero no queremos dejar a nadie solo en la casa, así que normalmente elegimos salir los tres juntos. Pero, por supuesto, si dos quieren salir y uno decide no hacerlo, también está bien".

"Tuvimos una conversación sobre el establecimiento de reglas y sobre cómo queríamos salir con otras mujeres", aclaró Jess. "Salimos con unas cinco o seis mujeres diferentes como relaciones duraderas pero tuvimos muchas primeras citas con mujeres con las que no conectamos".