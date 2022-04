Rodríguez Larreta pide que les saquen los planes sociales a quienes cortan las calles

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidió que les quiten los planes sociales a quienes cortan las calles. Además dijo que la Policía tendrá una postura más dura si vuelven a intentar acampar en la 9 de Julio. “Hay gente que podría conseguir un trabajo y no lo toma para no perder el plan”, advirtió.

Se trata de una reacción política a lo que sucedió la semana pasada, cuando los piqueteros montaron carpas sobre la Avenida 9 de Julio. “Lo que pasó acá fue una extorsión -dijo Rodríguez Larreta-. Usan a la gente, la traen en colectivo extorsionados porque si no vienen les sacan el plan porque el plan lo manejan las organizaciones que usan a los chicos y a las mujeres. Son unos cobardes”, agregó.

Condicionados

“Les pedimos que les saquen los planes sociales; los planes sociales tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela; hagan cumplir la ley y saquen los planes sociales a esa gente y así no van a venir más”, insistió.

“Me da mucha bronca, usan a la gente”, afirmó el Jefe de Gobierno porteño. De ese modo se refirió a que las miles de personas que acamparon durante dos días sobre la avenida 9 de Julio “no concurrió de forma espontánea”.

“Los traen extorsionados y si no vienen le sacan el plan porque en vez de manejar los planes el Estado los manejan organizaciones que los extorsionan. Ponen a los chicos como escudo para que no los desalojen y los chicos tiene que estar en la escuela no acampando”, remarcó.