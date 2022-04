Cartas de lectores II: Malvinas II

Durante la pasada semana se han verificado en todo el país y en diferentes medios de comunicación, merecidos homenajes a todos los héroes y soldados que participaron en la frustrada toma de las Islas Malvinas. Sin duda, esta fallida incursión bélica fue ordenada por un militar alcohólico delirante con apetencias de obtener rédito político. Consciente de la decadencia en todo sentido que desde hace muchos años sufre nuestro país a causa de sucesivos gobiernos de políticos ineptos, me pregunto cuál sería el objeto de apoderarnos de las Islas, en las cuales sus habitantes viven cómodamente, sin villas miserias y con toda seguridad se sienten orgullosos de ser súbditos de la Realeza Británica. No dudo que si se procediera a efectuar un plebiscito en las Islas para saber si a sus habitantes les gustaría pertenecer a un país con los antecedentes que Argentina tiene, con ciudadanos que están ansiosos por huir de este país, no sorprendería obtener una unánime respuesta negativa por parte de los isleños.

Humberto Hugo D’Andrea

[email protected]