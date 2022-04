"Chiche" Duhalde cuestionó al kirchnerismo y a La Cámpora

La ex primera dama, Hilda "Chiche" Duhalde, analizó la actualidad política del país y realizó duras críticas al kirchnerismo y a La Cámpora. También se refirió a la interna dentro del oficialismo.

"No quiero que los medios me mezclen con el cristinismo, con el kirchnerismo, con La Cámpora porque no tengo nada que ver. Me producen un asco terrible", afirmó Duhalde durante una entrevista con Radio Rivadavia.

La ex senadora nacional confesó además que nunca tuvo afinidad con Cristina Fernández de Kirchner. "Era una cuestión de piel. No me gustaba su forma de ser, la soberbia con la que se manejaba, la soledad en la que se manejaba. Las personas que no son capaces de pertenecer al grupo al que - valga la redundancia- pertenecen y se manejan mucho en soledad y con soberbia, no me caen bien", sostuvo.

"Ella tenía un estilo muy particular que a mí me caían mal. Esa es una cosa típica de las mujeres que tenemos un olfato muy particular", añadió.

Interna del Frente de Todos

Duhalde habló además de las discrepancias que existen en la coalición oficialista y consideró que le provoca "mucha vergüenza" porque es la demostración de lo mal que está la Argentina.

"Cuando hay diferencias tan importantes en el sector que nos gobierna, lo que debe ocurrir es que esas diferencias no salgan a la luz y traten de conversarlas en privado porque le producen a la sociedad mucha angustia. Saber que el presidente y la vicepresidenta tienen diferencias tan profundas y funcionarios que dicen cosas tan terribles no nos hace bien a los ciudadanos", sentenció.