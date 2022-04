Aseguran que Marcelo Gallardo y Alina Moine están en pareja: “Se aman profundamente”

Tras separarse de Geraldine La Rosa, Marcelo Gallardo habría iniciado una relación con la periodista de ESPN, Alina Moine, con la que tuvo un romance antes del nacimiento de su cuarto hijo, en 2019.

La información fue confirmada por Luli Fernández en "Socios del espectáculo", donde explicó que uno de los mejores amigos del DT de River se lo confirmó. “No solo están juntos, sino que se aman profundamente”, fueron las palabras que le dijo esta persona del círculo íntimo del Muñeco a la panelista. Sin embargo, todavía no apareció la primera foto juntos.

En los últimos días trascendió que la pareja pasó unos días en Salta. Cuando interceptaron a Alina para preguntarle si ella había viajado con el Muñeco al interior del país, ella lo negó y no quiso hablar del tema. “Cuando le pregunté si estaba de novia, me dejó de contestar… Raro. Ahí fui a otra fuente, un amigo cercano a Marcelo, que me dijo, textual: ‘Están de novios y se aman profundamente’”, reveló la panelista, y agregó: “Marcelo Gallardo y su ex se separaron hace años y ahora arrancó con Alina un vínculo ultra sólido y de familia ensamblada”.

Las versiones de romance surgieron en agosto de 2019. Fue el periodista Ángel de Brito quien contó la novedad en su programa de radio: "Hay una persona en el camino de Marcelo Gallardo y es nada más y nada menos que Alina Moine. Ella estaría comenzando una relación con Gallardo".

Tras esa bomba, la periodista deportiva dio a entender que eran sólo amigos. "Yo de la vida de Marcelo no voy a hablar. Por mí puedo decir que no estoy con él. Lo conozco y tenemos una buena relación pero no pasó nada. ¿De dónde sacaron eso? No sé, no tengo ni idea y lo desmiento", afirmó en Los ángeles de la mañana.