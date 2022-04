Ciro Martínez indignado: estuvo varado durante horas en la frontera uruguaya

Andrés Ciro Martínez estuvo varado en la frontera uruguaya durante toda la noche. El músico, que tiene previsto tocar en un festival "Minas y abril" a beneficio del hospital público Alfredo Vidal y Fuentes, manifestó su indignación en su cuenta del Instagram. El motivo: la Aduana estaba cerrada y no había nadie que los atienda.

Los posteos de Ciro arrancaron a la una de la madrugada. "Desde las 1.20 am estamos plantados en la frontera con Uruguay porque la funcionaria verificadora de la Aduana de guardia, Ximena Burucua (nos informan) no vino a trabajar. Habría dicho que hasta las 10.30 no viene. Con lo cual estaría peligrando nuestra presencia en el festival", manifestó el músico arrobando al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.

A las 4 de la madrugada volvió a publicar una foto de la desolada Área de Control Integrado "Fray Bentos" en el ingreso a Uruguay. "Sin novedad y esperando respuestas", contó el líder de Ciro y Los Persas. Horas más tarde, a las 7 de la mañana, se descargó: "Ya es de día, 6 horas esperando. Querido público uruguayo haremos todo lo posible para llegar y tocar hoy. Sin dormir y con mucha bronca por esta falta de respeto", finalizó.

El show de Ciro y Los Persas en "Minas y abril" en Uruguay está programado para este viernes. Si bien, el artista no volvió a postear y es probable que la frontera ya este abierta, la banda llegará tarde al festival y, como manifestó el propio Ciro, quizás no lleguen a probar sonido.