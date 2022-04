Los rebrotes en China ponen en alerta otra vez al mundo

La mirada del mundo se pone nuevamente en China. Tal como ocurrió a fines de 2019, el gigante asiático está poniendo en alerta al planeta al tomar la determinación de aislar a más de 14 millones de personas en Shangai ante un nuevo brote de coronavirus. La mitad de la megaurbe tendrá restricciones de circulación, contacto social y cierres de transporte por dos semanas, tras confirmarse 60 casos.

Según los reportes internacionales, la decisión fue tomada en el marco de la política de “tolerancia cero” al covid, que implica la contención de la población afectada ante la mínima cantidad de contagios confirmados. Hasta ahora, en todo el país hay 1.275 casos confirmados y 5.134 asintomáticos. Se trata del mayor confinamiento de población en un núcleo urbano desde el inicio de la crisis sanitaria y se estima que la medida afectará tanto en la economía china como en la internacional, por su estatus de centro financiero y logístico.

Después de varias semanas de descensos en los nuevos casos notificados de covid-19, las cifras vuelven a aumentar en todo el mundo, en particular en partes de Asia y Europa Occidental, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Estos aumentos están ocurriendo a pesar de las reducciones en las pruebas en algunos países, lo que significa que los casos que estamos viendo son sólo la punta del iceberg”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Como resultado, es probable que aparezcan brotes locales y aumentos repentinos de casos de coronavirus, “particularmente en áreas donde se han levantado las medidas para prevenir la transmisión. Y las tasas de mortalidad siguen siendo altas en muchas naciones, particularmente en aquellas con bajos niveles de vacunación. Cada país enfrenta una situación diferente con desafíos diferentes, pero la pandemia no ha terminado. Repito, la pandemia no ha terminado”, explicó.

Fin de la tercera ola

Ayer, el ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, indicó que en la provincia seguirá habiendo pacientes con coronavirus “porque en el mundo todavía hay circulación del virus”. “Hay lugares como China o algunos países de Europa con aumento de casos por variantes de Ómicron. Al estar la provincia abierta y con altísima circulación de personas que viajan al extranjero, seguirá ingresando el virus por lo que hay que continuar con los cuidados”, indicó.

Sin embargo, el funcionario dio buenas noticias. “Vamos a declarar el fin de la tercera ola de coronavirus en Tucumán”, anunció. El funcionario dijo que esta medida se oficializará teniendo en cuenta la baja de los casos positivos y al “no tener fallecidos” diarios. “Esto marca el final de una tercera ola brutal”, expresó.

El médico informó también que “se comenzarán a desactivar centros modulares de internación y algunos nodos de vacunación contra la covid-19 porque ya no son necesarios”. Medina Ruiz indicó que, a partir del fin de la tercera ola, se “activarán las estrategias de salud dirigidas a enfermedades crónicas, turnos programados y atención en quirófanos (cirugías)”. De todos modos, el ministro ratificó las medidas sanitarias, como el uso del barbijo, porque “aún hay circulación comunitaria”. “Hay brote de gripe y el barbijo nos protege. En los próximos años vamos a recomendar la utilización (de la máscara de protección) para ingresar a un centro asistencial. El personal de salud debería usar el barbijo. Llegó para quedarse, en situaciones específicas”, enfatizó. “En general estamos ante una situación controlada, muy favorable. No tenemos más de diez casos diarios positivos a pesar de tener una cantidad de hisopados entre 500 y 800 por día, con una positividad del 1,2% de todos los testeos que hacemos. Hoy tenemos dos o tres pacientes internados con asistencia respiratoria mecánica por covid, la mejor noticia es cuando no tenemos fallecidos”, destacó el titular de la cartera sanitaria.

Las cifras del día

Ayer, el Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron cinco nuevos casos de covid-19 en Tucumán, totalizando 344.165 desde que inició la pandemia. Todos los casos de la jornada fueron PCR procesados por el Laboratorio de Salud Pública. Los casos corresponden a los siguientes departamentos: Capital (2); Cruz Alta (1); Chicligasta (1); Famaillá (1). El total de pacientes dados de alta a la fecha es de 340.687. No se registraron decesos, por lo que el número de fallecidos desde que comenzó la pandemia permanece en 3.985.