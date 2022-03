Cuánto le ofrecieron a Cinthia Fernández para sumarse a una app de contenido para adultos

Ya son varias las famosas que decidieron vender sus fotografías con poca ropa a plataformas para adultos. Florencia Peña, Silvina Luna y Silvina Escudero son algunas de ellas. Y se les podría sumar Cinthia Fernández.

La misma app que contrató a las otras famosas le ofreció un tentador contrato, con un pago mensual en dólares.

"Estoy negociando, me ofrecieron muy buena plata y lo estoy pensando", había contado Fernández a fines de febrero, cuando se conoció que Luna comenzaría a incursionar en ese mundo. Esta última, por su parte, argumentó: "tengo que pagar las expensas, y los que me critican no me van a pagar mis gastos; a mí me divierte conectar con esa parte erótica, me da el cuerpo y puedo hacerlo hoy, así que las críticas que se las metan donde quieran".

Y Fernández le dio la razón: "tal cual, que no tiren el manto de monja porque es un trabajo. Estamos hablando de un pago mensual más comisión que es un ingreso laboral".

Ahora se conoció que la vedette estaría a punto de firmar contrato con la plataforma Divas Play.

"La convencieron, y la suma que le van a pagar es muy buena, U$S 10.000. Tiene que hacer 15 sesiones de fotos por mes. Es contenido erótico", contó el periodista "Pampito".

"Yo le pregunté si iba a mostrar partes íntimas y me dijo que a lo mejor las lolas, la cola, con transparencias", agregó.