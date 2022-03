Los dirigentes de la Mesa de Enlace repudiaron los dichos de Feletti

El secretario de Comercio Interior Roberto Feletti apuntó ayer contra los empresarios del sector alimenticio y el campo: dijo que los incrementos de precios de los últimos días son “un ataque especulativo de los que quieren comprarse departamentos en Miami y más 4x4″. Los dirigentes del sector no tardaron en responder y consideraron que los dichos del funcionario son “una idiotez”.

“El dólar está bajando, se cerró el acuerdo con el fondo. ¿Qué es esto si no es un ataque especulativo infundado y no tolerable? Es la especulación de los que quieren comprarse más departamentos en Miami y más 4x4, y salen a la ruta a exhibir el lujo que tienen, porque quieren convalidar una suba de 50% en dólares en sus stocks por solo efecto riqueza. Lo dije la otra vez: ‘Si vamos así, la Mesa de Enlace va a decidir lo que comemos’”, manifestó Feletti durante su conferencia de prensa.

Esta mañana, los referentes de la Mesa de Enlace repudiaron estas declaraciones.

“Eso es una idiotez tan grande lo que dice que realmente no se puede ni contestar”, dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en relación a la acusación de Feletti.

“Es una pavada, por no decir otra palabra a esta hora de la mañana; pero por eso no se puede, en el momento que está la Argentina. Nosotros, dirigentes del campo, estamos viendo cómo tratar de ir para adelante en esta situación no podemos detenernos cuando un señor dijo la forrada que dijo, tenemos que seguir para adelante y tratar de dar vuelta la página”, indicó el productor, en diálogo con Radio Mitre.

“Yo sinceramente pienso, si realmente lo que dice Feletti lo dice convencido como funcionario me preocupa seriamente porque quiere decir que tiene un nivel de desinformación y falta de conocimiento del sector brutal y esto yo creo que es grave en un Secretario de Comercio, ahora sino es verdad, me hace pensar de que todo esto es manejado para generar continuamente un escenario de conflicto con el campo y genera un culpable, a quién echarle, hacerle pagar las consecuencias según ellos de las equivocaciones en materia económica que está llevando adelante este gobierno, para no asumir las culpas buscan a quién endilgarle esta situación”, dijo Jorge Chemes, de la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Por su parte, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), señaló: “La verdad que uno trata de bajarle el precio, no entrar en esta confrontación, la verdad que somos bastante democráticos y ayer lo expresamos; para tratar de dar vuelta la página, pero con algo que sirva porque la verdad que en 2008 nos fuimos a la casa como que habíamos ganado, dejamos derechos de exportación muy altos y lo único que se logró es aumentar la pobreza y eso es lo que queremos revertir pero no que nos indiquen a nosotros como los culpables de los precios cuando no le ponemos precio ni a lo que producimos nosotros”.

“Siempre nos hemos preocupado por producir cada vez más, ser eficientes ante la adversidad impositiva y hemos no sólo hecho eso sino aportado para que el equilibrio en la Argentina y la mesa de muchos que están en la pobreza se vea asistida, la verdad que decir eso es tratar de generar quizás en contra de nosotros pero que es totalmente irreal e inexacto”, insistió Achetoni.

Al ser consultados sobre posibles paros y tractorazos, desde la Mesa de Enlace indicaron que van a responder a lo que los productores les vayan pidiendo: “Con la Mesa de enlace vamos a acompañar lo que los productores realmente vayan pidiendo”.