Cartas de lectores II: inundaciones

Es de público conocimiento que las tormentas de los últimos días ocasionaron el desborde del canal Sur -entre otros- e inundaciones en muchos lugares. El Gobierno provincial se muestra abocado a encontrar la manera de solucionar las inundaciones y pérdidas que provocó este temporal en ciertos sectores específicos de la provincia, especialmente en Yerba Buena. ¿Y las inundaciones en la zona sur de la Capital? ¿No las conocen las autoridades provinciales? El Sr. Intendente sí las conoce porque vivió en la zona, por eso esperamos que al menos se interese por ver qué se puede hacer por nosotros. Durante las últimas lluvias hubo vecinos en Barrio Judicial (Jujuy al 1.900) que perdieron mucho, y en algunos caso todo, lo que con tanto sacrificio les costó conseguir: colchones, ropa, electrodomésticos, etc. Además de las lluvias torrenciales soportamos el torrente que llega de la zona norte. Este torrente volteó verjas y paredes. Y también el colapso de las redes cloacales, que produce que el agua comience a desbordar los baños y brote de los pisos. Esto representa un atentado contra nuestra salud física también. ¿Podrá encontrarse una solución o al menos algo que mitigue los daños? Los vecinos del pasaje Balboa al 1.900 (entre Chacabuco y Ayacucho al 1.900) sufrimos inundaciones porque la calzada ya no tiene capa asfáltica y el agua se estanca y tarda horas en escurrirse. Pedimos al Sr. Intendente que se pavimente el pasaje, porque pensamos que de esa forma nos aliviaría el problema. ¡La Capital no termina en las avenidas!

Irma C. de Nacusse

Pasaje Balboa al 1.900

Barrio Judicial