Indagaron a Claudio Paul Caniggia por supuesto abuso sexual contra Mariana Nannis

Luego de que su ex esposa, Mariana Nannis, lo denunciara por abuso sexual, Claudio Paul Caniggia fue citado a indagatoria. El ex futbolista declaró, a través de la plataforma Zoom, y respondió a las preguntas del fiscal Carlos Velarde. Mientras este evalúa si pide el procesamiento, el abogado defensor, Fernando Burlando, irá por el falso testimonio para las amigas de la víctima que declararon en el expediente.

La causa se inició en febrero de 2020 cuando Nannis denunció que había sido violada por su ex marido hace “un año y pico”. En esa declaración, aseguró que Caniggia habría intentado tener relaciones sexuales con ella y, ante su negativa, la forzó a hacerlo, repasó Infobae. “Me empezó a coger por la fuerza”, aseguró. “Cuando me quise ir, me dijo: ´si salís por esa puerta te voy a matar hija de puta. Vos acá, sólo, a mí no me dejas”, completó la mujer.

El hecho se habría producido el 5 de mayo del 2018 en el departamento 221 del Hotel Faena, donde la pareja tenía una de sus viviendas. “Entre la madrugada y las primeras horas de la mañana”, según los documentos a los que accedió el mencionado portal.

En la reconstrucción que realizó la Justicia, en base a los testimonios de Nannis y de sus amigas, se especificó que esa noche, la pareja salió de un casamiento en el Hipódromo de Palermo para luego dirigirse al Faena. “Caniggia condujo a gran velocidad mientras discutía con Nannis, propinándole un manotazo en una de sus manos”, dice la acusación.

Una vez adentro del departamento del lujoso hotel, se habrían producido escenas de violencia previas al abuso denunciado. Nannis contó que, cuando se negó a tener sexo con Caniggia, este le dijo “te voy a matar, hija de puta” para luego darle “golpes de puño en el rostro”. En el documento elaborado por la fiscalía se aclara que esos puñetazos “nunca llegaron a impactar allí, ya que ella se cubría con las manos, dando esos golpes finalmente en los brazos y manos de la víctima”.

Con respecto al abuso sexual, Nannis declaró que Caniggia se subió encima de ella y la violó. “Cuando terminó me dijo que si hacía la denuncia mi cabeza iba a rodar”, señaló.

En el expediente figuran testimonios de amigas de Nannis que para el fiscal son determinantes. Una mujer llamada A.R.P. relató que estaba presente en el casamiento aquel 5 de mayo del 2018. Dijo que esa noche Caniggia estaba en “muy mal estado” y que “los dos (por él y Nannis) discutieron tornándose el ambiente muy tenso”.

También agregó que, ya con Caniggia y Nannis en el Faena, llamó a su amiga varias veces sin respuesta, hasta que la atendió: “Ella me atiende pero no me habla, se escucha silencio hasta que de fondo escucho que dicen ´te voy a matar hija de puta´”.

“A la mañana siguiente, Mariana me llama desesperada desde el baño, llorando, con una crisis nerviosa. Me cuenta que había sido violada. La fui a ver algunas horas después y tenía moretones oscuros en brazos, piernas, pantorrillas y manos”, relató la testigo.

Hay dos informes que el fiscal Velarde tomó como válidos a la hora de reunir las pruebas y llamar a indagatoria a Caniggia. Uno es un documento elaborado por profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica (O.V.D.) donde se valora que la situación denunciada conforma “violencia de género de larga data y de alto riesgo, en función de indicadores como la cronicidad, tenor de la violencia y exposición mediática de ambos miembros de la pareja”.

El otro, es el informe psicológico realizado a Nannis por la licenciada Silvia Virginia Alberino del Cuerpo Médico Forense. Aunque al fiscal le resultó algo ambiguo, ya que señala que “no surgen elementos que acrediten estrés postraumático o indicadores de violencia sexual” y, al mismo tiempo, dice “no surgen afectaciones lógicas al relato ni se observaron signos o síntomas de desorganización psicótica”.

Qué dice la defensa

“El fiscal lo acusa de un abuso sexual que la propia Nannis no denuncia. El 5 de mayo del 2018 la señora dice que recibió golpes de Claudio pero no habla de violación ese día. El fiscal se confundió y cometió un error al mezclar las fechas. Además, las testigos dicen que ese día hablaron con Nannis, cuando la propia denunciante dice que ese día no habló con ellas”, afirmó Burlando.

Y adelantó que en las próximas horas se presentará una denuncia en la fiscalía por falso testimonio específicamente contra dos amigas de Nannis. También pedirá sus detenciones por ese delito.