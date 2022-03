Tucumán Rugby y Huirapuca mandan en el “Súper” 10 del Regional

Los “Verdinegros”, a pesar de contar muy poco tiempo con la guinda en su favor, supieron aprovechar su efectividad para ganarle a Natación y Gimnasia, en lo que fue el partido de la fecha: 27 a 12 (foto). Además sumó bonus, que lo pone en la cima. Pero no están solos, ya que Huirapuca, con su triunfo en casa por 28 a 14 sobre Jockey Club, los acompaña. En tanto que Universitario volvió a ganar por la mínima diferencia. Fue por 23 a 22 sobre Cardenales y está un punto abajo de los líderes. El que no la pasó bien fue Lawn Tennis, que de su visita a Old Lions de Santiago del Estero se volvió con las manos vacías tras caer por un contundente 20 a 6. Por último, el viernes por la noche, en Salta, Los Tarcos logró un agónico triunfo sobre Universitario de esa provincia por 15 a 11. Las posiciones: Tucumán Rugby y Huirapuca 9, Universitario 8, Los Tarcos y Old Lions 5, Jockey y Natación 4, Universitario (S) 2, Lawn Tennis y Cardenales 1.