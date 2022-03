Cómo será “El primero de nosotros”, la nueva serie argentina que se estrena el lunes

Un hombre en su mejor momento. Es psicólogo, fanático de las maratones y padre de una adolescente con la que está reconstruyendo su vínculo. Como si faltara algo, lo rodea un grupo de amigos que desde la infancia supieron construir un lugar de cobijo y complicidad, verdaderos aliados. Sin embargo, un día recibe la noticia que cambiará por completo su vida y la esos seres queridos que también sentirán el impacto: tiene un tumor cerebral y, por lo tanto, está con los días contados.

Esta es la historia de Santiago Luna, el personaje que protagonizará el actor chileno Benjamín Vicuña en “El primero de nosotros”, la próxima serie que estrenarán Paramount+ y Telefe a partir del lunes. Se trata de la primera ficción argentina que pondrá en pantalla la plataforma internacional de streaming, en el marco de una serie de megalanzamientos que desplegará durante este año (ver “Paramount+...”).

“Filmamos esta serie en medio de la pandemia y ahora la estrenamos en medio de una guerra”. Con esta frase que pareciera trágica, Vicuña abre el diálogo y el análisis sobre la historia que le tocará protagonizar junto a Paola Krum, pero aclara que la ficción será una comedia dramática, en la que el principal capital serán las relaciones humanas.

“No es un documental que trata sobre una enfermedad, estamos ante un programa que va directo al corazón en el que vamos a empatizar sí o sí”, asegura el actor. Desde el primer capítulo, la noticia del personaje de Vicuña oficiará de disparador para una serie de conflictos que deberán atravesar los integrantes que conforman el círculo de amistad de grupo.

Krum interpreta a Jimena, una mujer multifacética y alegre, enamorada de su pareja Martín, pero que comienza a cuestionarse todo a partir de la noticia de Santiago y hasta abre la posibilidad de reflotar un romance adolescente que vivió con él. Luciano Castro interpretará a Nicolás, un empresario millonario y exitoso con las mujeres, pero que no logra formar una pareja estable con la que conecte sus verdaderos deseos. Mercedes Funes será Soledad, una mujer hogareña, madre y esposa, que pondrá en crisis sus supuestas seguridades a partir de la conmoción grupal que representará la sorpresa de Santiago. Damián De Santo será Nacho, un padre de familia que comienza a vivir un conflicto que lo desvela y lo lleva a preguntarse por su felicidad y su sexualidad. Finalmente Jorgelina Aruzzi será Valeria, una exitosa escribana que aún no logra concretar su deseo de ser mamá.

La ficción comenzó a rodarse a principios del año pasado en el marco de la pandemia y con estrictos protocolos sanitarios. Sin embargo, la trama no tendrá en cuenta dicho contexto histórico. Serán 60 capítulos con los que Paramount+ posicionará a productores, directores y actores argentinos en la escena internacional desde el estreno en la plataforma. Será, como dicen sus protagonistas, una historia de vínculos, de preguntas por las vueltas de la vida, atravesadas por las crisis, pero principalmente por los deseos.

- ¿Cómo fue el rodaje en el marco de una pandemia?

- (Benjamín Vicuña -BV-) Nos puso muy contentos, pues nos llamaron en el momento más difícil para los actores. Había gente que no había trabajado en los últimos seis meses y había una incertidumbre absoluta. En el medio, aparece un proyecto que no solo era trabajo, sino también conectar con zonas profundas, como los miedos, las enfermedades, los amigos y cómo un grupo de seres queridos cierran filas para acompañarse frente a la vida y sus vicisitudes. Entonces fue un proyecto muy especial, que creo que nos va a marcar siempre.

- (Paola Krum -PK-) Cuando apareció la propuesta dije “sí, quiero”. Me sentía una privilegiada de poder estar eligiendo aún en una situación de pandemia. Y elegí este proyecto porque de verdad me atraía por la historia, por mis compañeres, por el contexto en el que íbamos a contarla. Sabía de la vulnerabilidad que estábamos atravesando todos y del compromiso que le íbamos a poner. No teníamos que hacer tanto esfuerzo para tocar la tecla de la muerte. Era algo que estaba cerca, que vivíamos todos los días, y por eso hablo del nivel de vulnerabilidad del que veníamos a trabajar. Contar esta historia, en algún punto, venía muy bien.

- ¿Y en ese contexto, cómo fue filmar una historia sobre la muerte?

- (BV) El lugar donde filmamos pasó a ser, en algún punto, como un refugio. Era un momento muy difícil para la humanidad y para nuestras propias existencias. Pero eso te habla también de nuestras misiones como actores que tenemos que seguir trabajando y los contenidos también se tienen que seguir generando. En ese sentido estamos orgullosos de que Telefe, un canal de televisión abierta, decida programar un contenido con riesgos. Se habla sobre algo que incomoda, que es el caso de una enfermedad que golpea a uno de los amigos y cómo eso influye en el resto del grupo.

- (PK) Yo creo que la serie es inevitable que provoque mucha empatía porque se cuenta la historia de personajes que tienen una determinada edad y esto nos sucede un poco a todos. Además creo que la historia no se centra en el cuento de una enfermedad y cómo se la atraviesa, sino que tiene que ver con los vínculos, la amistad, los legados, lo que trasciende. El personaje de Benjamín tiene una noticia que es tremenda pero la transforma y sus amigos, que son su red de contención, que en ellos primero es un impacto demoledor, resulta que se transforma en un impacto vital. Mi personaje se replantea todo. Pensaba que la vida era algo eterno y es porque eso nos pasa un poco a todos. Cuando estas cosas dramáticas nos suceden son como cachetazos que nos despiertan y a Jimena le pasa que de pronto se despierta y encuentra que tiene algo absolutamente pendiente que es el amor.

- Además se plantea esta historia en una edad en la que nadie piensa en la muerte, son amigos de cuarenta y pico.

- (BV) mi personaje tiene algunas herramientas para llevar la idea de la muerte. Es psicólogo, es runner, tiene la pasión de la maratón que es básicamente una metáfora de lo que queda de tiempo y lo que está por venir. La gran carrera de la vida. Efectivamente hay un elemento heroico que no es menor: el personaje transforma este dolor en algo que trasciende, transforma esta cuenta regresiva en oportunidades, como reencontrarse con su hija adolescente, ir por el amor de su adolescencia, decirles a sus amigos que los ama profundamente e invitarlos a que cumplan sus objetivos. Por eso, la resiliencia es uno de los grandes motores que tiene el personaje y también los amigos.

- (PK) Pensábamos lo arbitrario que es la muerte y que cada vez que nos sucede con alguien cercano, recién uno se pregunta por qué. Y en la serie tiene que ver con la edad. Pero a pesar de las preguntas que uno pueda hacerse, no hay respuestas. Por eso también creo todo lo que es el horror y el drama viene de la mano del humor para sobrevivir y la clave en la actuación era la verdad, vivir con verdad las cosas y poner comedia donde hiciera falta como un tipo de respiración auxiliadora.