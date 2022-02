Enseñan técnicas y juegos teatrales orientados a la comedia musical

Se abrió la convocatoria para el Taller de Comedia Musical dictado por Ashley Mateus.

El taller se llevará a cabo los martes y viernes de 18 a 19.30 y se inciará el 1 de marzo, en el Centro Cultural Aconquija, ubicado en avenida Aconquija 1.078.

Destinado para personas de 18 años en adelante, no es necesario tener conocimientos previos para inscribirse.

El taller es de duración anual y el objetivo es abordar técnicas y juegos teatrales orientados a la comedia musical, integrando el canto y el baile.

Durante el año, se dictarán clases de técnica vocal y otras más relacionadas a la danza, para poco a poco después ir montando pequeños bloques musicales.

El objetivo es hacer una muestra de alumnos con público a fin de año, presentando una obra musical o de alguna creación colectiva entre los compañeros.

El taller está a cargo de Ashley Mateus, recibida de intérprete dramático de la carrera de teatro de la Universidad Nacional de Tucumán y egresada de Chapeau! Escuela de comedia musical. Además, tomó clases en Broadway por una beca que ganó de GoBroadway.

También trabajó alrededor de 4 años con la Orquesta Sinfónica de la UNT en distintos conciertos y se formó con el director y dramaturgo Carlos Alsina, trabajando en dos de sus puestas escénicas.

En diálogo con LA GACETA, Ashley Mateus comparte sobre sus expectativas del taller y la importancia del teatro.

Motivación

“Vengo dictando clases de canto hace 4 años y me pasó que empecé a quedar con ganas de más, de que mis alumnos exploren las diferentes posibilidades que tienen al cantar o al interpretar una canción, entonces me dije ¿y si dicto un taller de comedia musical? Quería algo más completo, empecé a sentir que las clases se volvían monótonas a veces y que tenía mucho más para dar y que veía potencial en algunos alumnos, entonces ¿por qué no proponer algo más creativo y completo?”.

Creo que se necesita darle más relevancia al teatro, y también al teatro musical, mucha gente cree que los musicales son pesados, que todo el tiempo son canciones y no es siempre así, los musicales son distintos y tienen distintas formas de ser, igualmente todos tienen su magia. Tanto el teatro musical como el clásico conmueve, emociona, entretiene, y sobre todo hace pensar, dicen que cuando vas al teatro no salís de la misma manera, el teatro te hace cuestionarte y preguntarte, lo mismo sucede con el musical, a pesar de tenga una energía distinta, también se generan interrogantes y creo que nos hace salir diferentes”, comenta Mateus.

Finalizando, comparte un deseo sobre lo que espera del taller.

Me encantaría que se anime a hacer este taller la gente grande, personas que siempre tuvieron el deseo de hacer teatro, de explotar este ámbito y no lo pudieron hacer por falta de oportunidades en la provincia o por vergüenza, quiero que esta gente se saque la duda de que es hacer teatro musical y se de con el gustito”, concluye Mateus.

Para inscribirse y más información del taller, comunicarse al celular 155719846. (Producción periodística: Belén López Sales)