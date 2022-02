Los socios del "Santo" que salieron sorteados alentaron y expresaron sus sensaciones

Por Gonzalo Cabrera Terrazas

“Esta campaña, volveremos a estar contigo”, coreaban los hinchas, a medida que mostraban su entrada para ingresar a una Ciudadela casi vacía en comparación del último encuentro de San Martín como local, ante Ferro.

Matías, de 16 años, y su hermano Juan Martín (12), se enteraron de que estaban en la lista de los 300 ganadores (en un bolillero con 5.800 socios) gracias a un mensaje de su papá en el grupo familiar.

“Me siento bastante afortunado y alegre. Poder venir a la cancha, después de tanto tiempo”, aseguró Matías. “Yo no sabía qué iban a sortear y cuando salí, mi papá me mandó una foto. Estaba muy emocionado”, indicó Juan Martín, sobre el sorteo, que fue realizado a través de Instagram.

Pero, a pesar de haber accedido a la posibilidad de adquirir las entradas, la decisión del Gobierno provincial de limitar el aforo permitido fue objetivo de críticas.

“Me ilusionaba con salir en la lista, pero la idea era que estemos todos. No sólo un grupo selecto”, opinó Pablo.

Por su parte Dardo, vendedor de gorros y banderas, también expresó su descontento. “Me siento raro porque ver La Ciudadela así es anormal. Me mató el bolsillo”, sentenció sobre las medidas del gobernador Osvaldo Jaldo.

Sin embargo, entre tanta desazón por las restricciones, algunos fanáticos festejaron ser parte. “Había comprado el abono, así que tenía doble chance en el bolillero. Es la primera vez que gano un sorteo en toda mi vida. Tengo casi 19 años de socio, soy un enfermo mal de San Martín”, aseguró Franco Álvarez Tartaglia, emocionado por ver al equipo de sus amores.

Antonio Roberto Lizondo, socio vitalicio de 66 años, no usa redes sociales, por lo que se enteró gracias a un vecino que le fue a avisar. “No sabía que había salido. Es la primera vez que voy a la platea, siempre voy a la Pellegrini. No me pierdo un partido”, contó, alegre.

Todo indica que a principios de marzo, cuando San Martín reciba a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 4, ya no habría ya límite para el aforo. “Creo que es de los últimos partidos que va a pasar esto, hay que aguantar. No queda otra”, finalizó Tartaglia.

Rincón Santo

Fútbol y más fútbol

Ayer por la mañana, en el complejo “Natalio Mirkin”, los futbolistas que no fueron citados para el duelo contra Deportivo Morón jugaron dos amistosos contra Gimnasia y Tiro de Salta. El primer duelo finalizó en empate 1 a 1; Patricio Pérez adelantó al “Santo”, mientras que Lionel Segovia igualó para los salteños. En tanto, en el segundo partido, la victoria fue para San Martín por 2 a 1. Ricardo Villar adelantó al “Albo”, pero Mauro Verón torció la lucha a favor de los locales.

Ya tiene fecha confirmada

Por la tercera fecha de la Primera Nacional, San Martín visitará a Deportivo Madryn; en el viaje más extenso que tiene que realizar durante la temporada. Ese duelo, se jugará el sábado 26 desde las 17, en el estadio “Abel Sastre”. TyC Sports lo televisará en vivo y en directo. El plantel tendrá libre la jornada de hoy y mañana volverá a los entrenamientos. El viaje está estipulado para el miércoles.

Mucha acción

Los partidos que se disputaron en la jornada de sábado por la Primera Nacional, fueron: Atlanta 3-Güemes 1, Chacarita 0-Gimnasia (J) 0, Sacachispas 0-Almagro 1, Tristán Suárez 1-Deportivo Madryn 1 y San Martín (SJ) 0-All Boys 1. Hoy la fecha seguirá con estos duelos: Brown (A)-Flandria, Estudiantes-Deportivo Riestra, Guillermo Brown-Almirante Brown, Independiente Rivadavia-Quilmes y Atlético de Rafaela-Villa Dálmine.

Casi como nuevo

Los hinchas que ganaron el sorteo y dijeron presente en La Ciudadela se sorprendieron con las obras que se están llevando a cabo. Si bien restan detalles para que se termine la primera etapa, la zona baja de plateas cambió casi radicalmente su fisonomía.

Elogios y críticas

El nuevo modelo de camiseta que estrenó ayer el equipo generó muchos elogios entre los hinchas. En tanto, los números (grises claros) hicieron fastidiar a los periodistas radiales y televisivos por su escasa visibilidad.