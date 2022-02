Cartas de lectores II: bullying

Cuántos interrogantes hoy me interpelan. Me pregunto y repregunto: ¿qué estamos haciendo como sociedad ? ¿Qué estoy haciendo yo para contribuir desde mi lugar? Bullying. Más que una palabra, una conducta. ¿Cómo desterrarla? ¿Cómo hacer para que esta conducta no sea parte de la vida de nuestros niños y jóvenes? Quizás nosotros, los adultos, deberíamos reconstruir nuestras miradas sobre el otro para poder enseñarles a los niños a mirar con los ojos del corazón, a ser más empáticos. Pero la empatía desde el lugar de poder sentir por el otro, mi par. Bullying. Violencia desigual, intimidación infantil, maltrato, acoso escolar, son las principales causas de muchos suicidios en niños y jóvenes escolares. Combatamos a este monstruo conductual predicando con el ejemplo.

María Eugenia Ortiz

[email protected]