Cómo activar el modo espía de Whatsapp

Combinando una herramienta de WhatsApp y otra de tu teléfono Android o iOS, podrás activar el modo “espía” de la referida aplicación de mensajería, un tipo de configuración que sirve para pasar totalmente desapercibido por la plataforma, por ejemplo, ya no te aparecerán las confirmaciones de lectura tanto en los chats grupales como en los individuales, asimismo, podrás ver los estados de tus amigos sin que ellos lo sepan y otras funciones adicionales que todos tus contactos pensarán que ya no utilizas tu cuenta de WhatsApp. Primero, asegurate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store o App Store.

Ahora, ingresá a los “Ajustes” tocando el ícono de los tres puntos verticales ubicados en el extremo superior derecho (para Android), o el ícono del engranaje que está situado en la parte inferior derecha.

Presiona los apartados “Cuenta” > “Privacidad”.

Finalmente, desactiva el interruptor “Confirmaciones de lectura”.

Esta configuración provocará que ya no te salga ese doble check azul que aparece debajo de cada mensaje cuando ha sido leído o cuando has escuchado una nota de voz, pero, tené en cuenta que vos tampoco vas a saber si tus amigos han leído los tuyos. Es importante aclarar que si te encontrás en un chat grupal y leés los mensajes o reproducís los audios, todos van a saber que les has dado visto.

Además, desactivar la “Confirmación de lectura” también afecta los estados de WhatsApp.

Esto te permitirá ver cualquier estado de manera incógnita, quiere decir que tu visualización no le saldrá a ninguno de tus contactos, pero, vos tampoco vas a saber quiénes vieron tus historias. Básicamente te aparecerá el número cero en la cantidad de vistas.