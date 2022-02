Estiman que el dique Potrero del Clavillo traería múltiples beneficios a la provincia

La realización de un dique en Potrero del Clavillo es una obra esperada desde hace décadas tanto en Catamarca como en Tucumán. Es, además, necesaria. Sus beneficios para ambas provincias son múltiples, aunque no hay que dejarse ganar por la ansiedad y aguardar hasta que comiencen los trabajos (o los terminen) para festejar la concreción de la obra.

“Es un proyecto de alto nivel de complejidad, se lo llama proyecto multipropósito porque incluye dos presas, la de El Naranjal y la de Potrero del Clavillo, incluye la generación de energía, la distribución de energía, la sistematización de toda la cuenca y la ruta 65”, dijo Sisto Terán Nougués, titular de la Unidad Norte Grande, en una entrevista con LA GACETA.

Beneficios

Es una obra tan esperada, desde hace tiempo, por los diferentes beneficios que podría significar su ejecución. La obra tiene un impacto turístico importante porque se estarían creando dos presas turísticas, una en El Naranjal y otra en Potrero del Clavillo, cerca de Las Estancias”, señaló Terán Nougués como el primer punto a favor.

Luego, remarcó el efecto que causaría sobre el sector productivo: “tendrías un impacto productivo porque generarías las nuevas vías de comunicación con la Ruta 65, que comunicaría al sur de Tucumán con la provincia de Catamarca”.

“Tendría un fuerte impacto de energía limpia porque proporcionaría una gran capacidad de generación de energía limpia que se suma al sistema integrado de energía de la Nación Argentina y con esto estás generando energía renovable”.

Por último, pero no menos importante, el funcionario se refirió al que es, según él mismo, el efecto más importante que tendría. “Con esto se lograría la sistematización de las cuencas, protegiendo la ciudad de Concepción y regularizando y preservando para riego mas de 30.000 nuevas hectáreas que ingresarían en un sistema de riego y beneficio, y de preservación de inundaciones y desbordes con sedimentos”, dijo.

De todas formas, Terán Nougués sostuvo que no hay que apresurarse y tener paciencia será fundamental. “Soy cuidadoso y digo ‘miren señores se van dando pasos’, cuando vea que hay una concreción posible con algún grado de inmediatez voy a hacer un anuncio porque a mí no me gusta hacer anuncios hasta tanto no tenga certezas de fuentes de financiamiento y proyecto terminado”.

Contras

Los problemas que surgirían a partir de la obra son casi nulos, pero no por eso habría que dejar de mencionarlos y Terán Nougués se tomó el tiempo de explicarlos.

“Las contras están basadas más que nada en que toda presa y todo dique implica una modificación de las condiciones ambientales que tienen que ser estudiadas y aprobadas por los especialistas de lo que se denomina medidas de mitigación y salvaguarda para garantizar que ese nuevo ojo de agua no genere alteraciones climáticas que sean contraproducentes”, afirmó. Y agregó: “eso es parte del estudio que se debe completar, es imprescindible que sea el estudio más sólido posible para dar la garantía de que las alteraciones que hacés en la geografía no repercuta en el medioambiente o lo hagan de la manera más benigna posible”.

A su vez, el legislador de Juntos por el Cambio José Ricardo Ascárate se quejó del acuerdo porque sostuvo que la explotación del dique sería de China y no de Tucumán-Catamarca, e incluso lo llamó “un cuento chino”.

“Los chinos pagan la obra, pero la ejecutan ellos. Y, encima, se quedan con la concesión. Entonces todo lo que se genere a partir de la obra queda para ellos”, dijo Ascárate a LA GACETA.

Sostuvo, también, que la obra no se concretó con anterioridad por una decisión política del actual jefe de Gabinete, Juan Manzur. “Manzur dijo en su momento (2016) que Tucumán no se iba a endeudar, entonces se retiró de la oferta. Desde el punto de vista político es discutible, respetable, o no; pero la verdad que esta obra ya debería estar terminándose”.

Puntos claves

El dique en Potrero del Clavillo generaría dos nuevos destinos turísticos para visitar tanto en Tucumán como en Catamarca.

El impacto productivo se daría a través de nuevas vías de comunicación con la ruta 65 que comunicaría al sur de Tucumán con Catamarca

Se produciría una gran capacidad de generación de energía limpia que se sumaría al sistema integrado de energía de la Nación Argentina.

Tendría un efecto de sistematización de las cuencas protegiendo a Concepción de inundaciones y desbordes con sedimentos.