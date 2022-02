Cartas de lectores VI: poder económico

Sistemáticamente el poder económico financió, apoyó y se enriqueció con los golpes de estado en Argentina. La globalización de la geopolítica promovida por el poder económico cambió el eje desestabilizador de las democracias, al recurrir a factores inexplotados en el pasado, como los jueces y mercados financieros que interactúan coordinadamente; los primeros mediante el armado de causas judiciales contra líderes populares, y los segundos destabilizando financieramentea los gobiernos víctimas. En este escenario, los magistrados no obedecen a la Constitución, ni a la señora de los ojos vendados; responden al poder económico que los enriquece, y al poder político que los presiona y los destituye. Las mesas judiciales reemplazaron a las armas. El escarnio psicológico está en manos de los medios de informaciones de siempre, los levantes judiciales se realizan por el color de la piel, o por la ideología de la víctima etc. No obstante, el Gobierno Nacional emerge como aliado desestabilizador, por la ingenuidad política, que se plasmó en derrota el 14/11/21.

José Emilio Gómez

