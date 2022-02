El coronavirus sigue haciendo estragos entre los no vacunados de Brasil

A pesar de que los contagios por la variante Ómicron se mantienen en descenso desde hace al menos tres semanas en Brasil, en las últimas horas se reportaron 1.264 muertes por coronavirus, la cifra más alta desde julio de 2021. Aunque desde el Gobierno no informaron cifras oficiales, entre las víctimas predominan los pacientes sin vacunas y con el esquema incompleto.

Desde el Ministerio de Salud de ese país, se contabilizan ya 635.074 fallecimientos desde el inicio de la pandemia, en 2020.

Los datos evidencian el pico de muertes provocado por la nueva variante Ómicron del virus, ya que Brasil lleva tres semanas consecutivas con alza del número de decesos, se informó en Cronista.com.

En el estado San Pablo, el más poblado del país, ya suman ocho días seguidos de disminución de la cantidad de internados en los hospitales mientras que en las últimas 24 horas se verificaron en todo el país 178.814 nuevos contagios. El total de casos confirmaron se elevó a 26,9 millones.

Aunque Salud no diferencia en sus datos entre vacunados y no vacunados, estudios realizados por algunos municipios señalan que la mayoría de los internados y fallecidos en las últimas semanas son personas que no estaban inmunizadas o lo estaban parcialmente o tenían otras enfermedades previas.