Verduras de hojas: en falta o carísimas, debido al calor de enero

Las consecuencias del tsumani de calor que embistió contra la Argentina durante un par de semanas del mes pasado todavía se sienten. En especial, en el bolsillo y en el dieta de los ciudadanos.

Las verduras "de hojas" -lechuga, acelga, espinaca, rúcula, entre otros- resultaron muy afectadas debido a las altas temperaturas. Esto, por supuesto, generó una carestía y, por consiguiente, un significativo aumento en el precio de las que que salvaron del calor.

En el caso de la provincia se da mayormente un faltante, debido a que la escasa producción se vende a los mercados de Córdoba y Central (Buenos Aires). Y en estos lugares, si bien pueden encontrarse con facilidad cuestan extremadamente caro.

"Hemos tenido 15 días con 45° C a la sombra en la zona productiva de todo el país, no únicamente de Tucumán. Acaso con lo que tenemos en el norte -Lules, San Pedro de Colalao, Trancas, Jujuy, por ejemplo- alcanzaría para (los ciudadanos de esa zona); pero los demás mercados están viniendo a abastecerse de acá, y el Mercado Central no tiene problemas en pagar lo que sea", explicó Juan Carlos Medina, puestero del Mercado de Concentración Frutihortícola de Tucumán (Mercofrut).

A modo de ejemplo, precisó que productores de Lules venden el 70% de sus verduras de hojas a Córdoba o a Buenos Aires, porque pagan muchísimo más que aquí. "El porteño no tiene problemas en pagar $ 900 el kilo de lechuga; es una aberración. Entonces, los productores traen a la provincia lo que no colocan en aquellos otros mercados, y como es poco se produce un faltante", indicó Medina.

Contó que el calor ocasionó la pérdida de entre el 50% y el 60% de la producción de verduras de hojas. "Y el tema es que los productores ya tenían un compromiso con Córdoba y con Buenos Aires, así que se ven obligados a vender primero allá. Y entonces aquí faltará", dijo. Y sintetizó: "en Tucumán faltarán verduras de hojas, y el porteño las pagará carísimo".

Según indicó, la ola de calor generó problemas en todo el país. "El Litoral y Buenos Aires se abastecen del norte; y Córdoba a Cuyo y al sur del país. Con las consecuencias del calor quedaron muy pocos puntos para abastecer a toda la Argentina", señaló.

De todos modos, Medina consideró que esta situación está próxima a solucionarse. "Calculo que en 15 a 20 días todo irá mejorando; porque entre fines de febrero y principios ya tiene que salir otra producción. Esperemos no tener grandes cambios climáticos hasta entonces", anheló.