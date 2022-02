Sofía Assis obtuvo el premio revelación del Cosquín

Después de semanas de ensayo, incertidumbre y emoción, el pasado domingo, en el cierre del festival Cosquín 2022, la cantante tucumana de 29 años Sofía Assis fue distinguida con el premio revelación del certamen.

Antes de llegar al gran festival, tuvo que pasar por el Pre Cosquín, al que se presentó impulsada por un amigo junto con sus compañeros de banda, Martín Arce en piano, Matías Maccarone en vientos y Leo Cavanna en guitarra.

Logró darse paso en la preselección con un repertorio de canciones mayormente tucumanas, finalmente, con la zamba “Regreso del viejo amor” original de Rubén Cruz y Pablo Mema, se clasificó como ganadora del Pre Cosquín en el rubro solista vocal y consiguió su lugar en el escenario de la 62ª edición del Festival de Cosquín.

Ya en el gran evento, presentó una serie de cuatro canciones; “La zamba es tucumana”, de Rubén Cruz; “Semillas de chacareras”, de Martín Paz y Néstor González; “Regreso del viejo amor”, de Cruz y Pablo Mema; y “Chacarera pronta”, de Los Musiqueros, acompañada por su bombo, guitarra, piano y aerófonos andinos.

“Fue algo mágico, una experiencia única e inigualable, pisar ese escenario por donde pasaron los más grandes, haber estado ahí, haber sido parte de su cartelera y compartir con mis compañeros de banda fue algo espléndido”, comenta Sofía.

En el festival estuvo representando a La Calera, Córdoba, pero llevando siempre firme su identidad norteña, agrega.

Su historia

Según contó, el folclore la acompaña de toda la vida, creció escuchando Los Manseros Santiagueños, el grupo favorito de su padre.

Cantó por primera vez en un escenario a los siete años, en la plaza de Las Talitas. A esa edad decidió que quería dedicarse a cantar.

“Mis padres me apoyaron en todo, aunque me aclararon que iba a tener que sacrificar muchas cosas, invertir tiempo en estudiar, en ensayar, pero sin dejar de lado el colegio”, describe la joven.

Antes de vivir en Córdoba, Sofía estuvo una temporada en Catamarca.

“La provincia me recibió y me trató como una hija más, me dio muchas cosas bellas, en especial la ciudad de Recreo, donde encontré un lugar hermoso y coseché muchísimas amistades, también conocí a grandes músicos, nuestro bajista era de ahí, falleció por covid el pasado 19 de agosto, él fue uno de los primeros en creer en mí cuando llegué a Recreo. Ahí también encontré el amor, mi compañero de vida y música, Leo Cavanna., agrega.

SENTIMIENTOS. Sofía lleva la identidad tucumana con su repertorio.

En 2017, con el apoyo de sus amigos y la familia de Leo, decidió mudarse a la provincia de Córdoba en busca de oportunidades, llena de ilusión, música y compañía de las personas que la apoyan, para continuar con su sueño artístico.

Hasta llegar al festival, Sofía y su banda tuvieron que trabajar y ensayar arduamente, afinando detalles, preparando todo para una presentación inolvidable, comenta, que fue resultado de todo un año de preparación previa.

Para sus presentaciones, elige sobretodo zambas y chacareras, busca representar la tucumaneidad en todo su esplendor.

“Me fui hace ocho años de Tucumán, en mis propuestas destaco mucho la tucumaneidad de las canciones, en el pre Cosquín tuve la oportunidad de explayar con mayor amplitud mi repertorio tucumano, que lo canto con mucho orgullo, el desarraigo hace extrañar la tierra y la raíz, a los amigos, a la familia, a los seres queridos que ya no están”, comparte Sofía.

Premio revelación

El día domingo, en el cierre del festival, se anunció el esperado premio revelación.

Sofía estaba acompañada por su pareja, Leo, al momento de enterarse.

Invadida de sentimientos de sorpresa, emoción y obviamente, llanto, recibe la noticia de que fue seleccionada para esta distinción.

“No esperaba que pase todo esto, el apoyo de la gente fue increíble, fuimos a un lugar para cenar y nos aplaudían, recibimos mucho cariño, queda trabajar mucho, sobre todo para crecer y mejorar, este es un empujón para seguir trabajando más fuerte. Este premio es un impulso muy grande, son los sueños que todos los artistas buscamos, sobre todo los artistas del norte”, detalla la artista.

Añade que le dedica el premio a su profesora de canto, Dorita Lescano, que la formó durante toda su trayectoria artística.

“Ella me formó como cantora, y no solo eso, sino como persona, a ella le debo todo lo que soy”, concluye. (Producción periodística: Belén López Sales)