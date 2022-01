Un mítico concierto, remasterizado, ya está en las redes

A 53 años del mítico concierto que marcó a fuego la despedida de Los Beatles, el show que la banda británica ofreció en la terraza de Apple Records fue publicado en todas las plataformas de streaming. Hasta ahora, sólo había registros del concierto en YouTube, aunque no estaba completo.

El álbum, que ya puede escucharse, se titula Get Back: The Rooftop Performance, e incluye el show completo de 40 minutos, con las nuevas mezcla en estéreo.

Se trata del primer lanzamiento del show en la terraza de Apple Records, aquel recordado concierto en el que bajo el frío londinense Los Beatles brillaron ante la atónita multitud que se reunía en las calles, sorprendida por el maravilloso espectáculo de una banda que hacía tiempo ya no tocaba en vivo.

Aquel show, incluso, fue suspendido por la Policía. En los registros visuales se observa a los oficiales en la terraza, buscando suspender el evento, uno de los hitos más importantes en la historia del Siglo XX. Luego, para la banda llegaría Get Back, y tres de las canciones que interpretaron en ese recital llegaron a la película: I’ve got a feeling, Dig a Pony y One after 909. Aquella fría jornada del 30 de enero fue la última vez que Los Beatles tocaron en vivo.

Los Beatles y los productores en verdad habían pensado en otras locaciones, incluso se pensó en teatros o estadios. Lo más insólito es que los músicos hasta analizaron hacerlo en el desierto de Sahara y en las pirámides de Giza.

En pleno invierno londinense las temperaturas eran realmente heladas y las condiciones no eran las ideales para un recital al aire libre. Por eso, John Lennon y Ringo Starr lucen realmente abrigados: usaban los tapados de sus parejas.

Para evitar que se les congelen los dedos, el ejecutivo de Apple Corps Ken Mansfield les llevaba de forma constante cigarrillos encendidos.