Anabela Ascar fue desalojada de la mansión donde vivió con Ricardo García

Luego de una fuerte batalla judicial, la periodista Anabela Ascar fue desalojada de la mansión que compartía con Héctor Ricardo García, ex dueño de Crónica.

En Intrusos (América Tv) mostraron el momento en que vaciaron la vivienda donde estaba viviendo la conductora. "Están vaciando la casa de Anabela Ascar, donde estuvo parapetada desde la muerte de Héctor Ricardo García. Esto está pasando ahora", afirmó Florencia de la V.

"Estamos en esta icónica casa que perteneció a Héctor Ricardo García y estamos viendo cómo están trasladando todos los muebles. Aquí habitó Anabela Ascar hasta que hace un mes, el 28 de diciembre, decidieron desalojarla definitivamente. La están vaciando después de un largo proceso de dos años de juicio con María Elena, la hija de García", explicó el reportero que se encontraba en el lugar.

En tanto, Marcela Tauro comentó que Ascar entregó la casa hace un mes y que el vaciamiento de la casa es de parte de la hija de García y el yerno porque llevarán a cabo remodelaciones.

"Están llevando todo a un depósito. La idea es venderla porque estamos viendo que está muy abandonada. De todos modos, está ubicada en la calle Mendoza, en pleno Belgrano R, así que es una propiedad de muchísimo valor", sostuvo Tauro.

El enojo de la hija de Ricardo García

Luego del desalojo, María Elena García, hija de Ricardo García, rompió el silencio y habló por primera vez del tema. "Tengo mucha bronca", admitió.

"Soy cero mediática y todo esto no me gusta. Ya me llevé todo lo de mi padre. Lo que quedó. Tengo en mente hacer un museo para él", agregó.

Por último, María Elena se refirió a su relación con su padre en el último tiempo y contó que le envió "cartas y mensajes los cuales nunca le fueron entregados".

"He hablado con personas a las que les pedí que le transmitan mensajes que nunca le llegaron. Dijeron muchas mentiras mías y de mi marido y me afectó muchísimo", concluyó.