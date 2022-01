Cómo reaccionó “Pampita” ante el cruce entre su marido y Ofelia Fernández

La disputa entre el empresario Roberto García Moritán y la legisladora del Frente de Todos, Ofelia Fernández, no da tregua y tiene un capítulo más en las redes sociales. Si bien todo inició como un comentario más, rápidamente el ida y vuelto se volvió más tenso y la modelo Carolina “Pampita” Ardohain quedó involucrada.

Días atrás, Moritán le concedió una extensa entrevista a diario Clarín. Ocasión que lo llevó a opinar sobre la realidad política del país y reflexionar sobre el futuro de la juventud argentina, atravesada por numerosos obstáculos. En ese contexto, decidió analizar el rol de Fernández, a quien acusó de haber encontrado “un negocio en la política”.

“Ofelia Fernández, por ejemplo, nunca fue otra cosa. Y el gran problema que tiene es que quizás nunca más pueda ser otra cosa. Ponele que un día ella elige cambiar su vida, de actividad y se pone una pyme. Va a tener enormes problemas en administrar esa pyme si no cambia su mentalidad”, había comentado el empresario.

Las cosas adquirieron otro tono cuando desestimó la función que cumple como legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “¿O quién la va a contratar desde el sector privado? ¿Vos le darías trabajo?”, se preguntó.

“Está atrapada (Fernández) en un sistema que no tiene salida. Ella es tal vez el mejor ejemplo de lo que le pasa a una parte de la clase política argentina. Encontró un negocio ahí, lo sabe, y tiene que maximizar su oportunidad”, añadió Moritán.

Ante sus declaraciones, Fernández solo atinó reírse del tema y restarle importancia. “A los dos nos dieron trabajo votándonos, ponete con eso en vez de pasear por los medios de comunicación queriendo robarme relevancia. Yo no busco negocios, tengo convicciones”, escribió en su Twitter.

En tanto, Malena Pichot también se refirió a la situación, lo que provocó el enojo del empresario gastronómico. "Se volvió todo tan ridículo en este país, que una 'feminista' me acusa de casarme para ser conocido. Malena cree que la mejor forma de empoderar a las mujeres es rebajar y demonizar a los hombres. Justo no hay un Ministerio que repudie sus dichos", expresó.

Pero cuando los conflictos parecían tener fin, “Pampita” apareció en la escena. La sorpresa sucedió luego de que la conductora decidiera no respaldar los dichos de su pareja cuando el periodista Guido Zaffora le pidió un comentario al respecto.

“Yo hablé con ‘Pampita’, pero me dijo que no se quiere meter en esto, que no tiene nada que decir. Pampita apoyó a Roberto en la política desde un lugar más anónimo", contó el notero.