Boca, el rey del verano

Boca tiene motivos para ilusionarse con un fructífero 2022. Sin demasiado brillo, pero con una suficiente dosis de contundencia, el “Xeneize” se quedó con el Torneo Internacional de Verano al ganarle 1-0 a San Lorenzo en la final disputada en el estadio de Estudiantes de La Plata. Un muy buen gol de cabeza de Luis Vázquez sobre el final del primer tiempo le alcanzó al equipo de Sebastián Battaglia para embolsar su primer título del año y llegar motivado al inicio de la temporada oficial.

Más allá de los tres triunfos (antes había derrotado a Colo Colo y a Universidad de Chile), lo más importante que rescató Boca de su paso por la competencia de verano fue el buen rendimiento que mostró en general. Los hinchas se quedaron con las ganas de ver en cancha a Darío Benedetto, quien pese a figurar entre los convocados, no fue incluido entre los suplentes. De todos modos, Vázquez se mostró en un gran nivel y dejó en claro que habrá una dura competencia por el puesto. La pregunta es: ¿será posible ver juntos a los dos? Dicen que 9 y 9 no suman 18 dentro del área, pero la movilidad de Vázquez y la de “Pipa” da a pensar que Battaglia puede apostar a una combinación de ambos. Si a eso se le suma el buen nivel que ha mostrado el santiagueño Exequiel Zeballos en estos primeros partidos, Boca puede ilusionarse con una delantera temible para el torneo, que se completa con Sebastián Villa y Eduardo Salvio. No tanto así con Nicolás Orsini, quien tuvo minutos tras la salida de Vázquez por lesión, pero no logró destacarse. Sobre el final, Agustín Rossi tuvo una intervención decisiva desviando lo que hubiera sido el empate de San Lorenzo con un golazo de Nicolás Fernández Mercau. Así, le permitió a Boca comenzar el año con otra copa entre las manos.