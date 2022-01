Silvina Luna venderá contenido en una plataforma para adultos

Como muchos famosos, la modelo Silvina Luna suele contar su día a día en las redes sociales. Esta vez, la mediática compartió con sus seguidores su decisión de subir contenido a una plataforma para adultos, lo que llamó la atención de muchos y causó todo tipo de comentarios.

La ex participante de Gran Hermano contó la noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram. “Libertad es una palabra grande que muchas veces nos cuesta por infinitas razones. Si algo he aprendido es que mi libertad es aceptarme como soy, mirarme en el espejo y sentirme contenta con la mujer que encuentro sin que me importe lo que piensen los demás”, escribió junto al clip que posteó.

La plataforma elegida es Divas Play, en la que se pueden subir imágenes y videos sin censura, a diferencia de la mayoría de las redes sociales.

En su relato, sostuvo su necesidad de “volver a conectar con la sensualidad” y “el erotismo”, razones que la animaron a registrarse en el sitio. Según explicó Luna, Divas PLay es “una plataforma para creadores de contenidos donde podés subir cosas que otras redes te censuran”.

“Funciona como una red social privada donde cada creador sube su contenido y quien quiera puede suscribirse mensualmente y ver todo lo que se publica”, agregó.

Florencia Peña fue una de las primeras personalidades que decidió sumarse a la plataforma, en la que se puede acceder al contenido exclusivo a partir de U$S15 mensuales.