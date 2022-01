Buenos Aires implementará el pase sanitario en el transporte público

En los próximos días comenzará a exigirse el pase sanitario para el uso del transporte de pasajeros de media y larga distancia en Buenos Aires, anunció el ministro de Transporte Jorge D'Onofrio.

La provincia de Buenos Aires supera hasta ahora el 95% de la población vacunada con la primera dosis y el 83% con las dos aplicaciones, según dijo el funcionario en diálogo con C5N y publicó Télam.

Además, indicó que se trata de "una decisión del ministro (de Salud, Nicolás) Kreplak" y que "en los próximos días el gobernador (Axel Kicillof) lo va a anunciar".

"Respetamos a quienes decidan no vacunarse, pero esos casos tienen consecuencia, ya que en lugares de concentración o cerrados no podrán asistir quienes no cuenten con el plan de vacunación", advirtió.