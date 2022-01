No son pocas las estrellas de Hollywood que no terminaron los estudios secundarios

Muchos de los actores y actrices que triunfaron en el cine, en algún momento de sus vidas decidieron dejar las aulas para perseguir su sueño en Hollywood.

Nicole Kidman, ganadora del Oscar, está quinta en una lista que publicó el New York Times. Ella confesó recientemente en una entrevista radial que no había terminado la secundaria, al igual que su esposo, el músico Keith Urban. La actriz protagoniza la reciente “Being the Ricardos”, disponible en Amazon Prime Video.

Jim Carrey, ganador de dos Globos de Oro por sus actuaciones en “The Truman Show” y “El mundo de Andy”, tiene una larga trayectoria en Hollywood. Sin embargo, antes de triunfar en la industria cinematográfica, el actor canadiense se vio obligado a dejar sus estudios a los 16 años debido a una situación de necesidad económica que atravesaba su familia.

Drew Barrymore, que comenzó su carrera con tan solo dos años, saltó a la fama con su rol protagónico en “E.T. El extraterrestre”. Pero una infancia en Hollywood no es para cualquiera. Ella pasó más de un año hospitalizada en un centro de adicciones y trastornos psiquiátricos graves cuando tenía 13 años, y abandonó sus estudios.

Jennifer Lawrence es la segunda actriz más joven en recibir el Oscar. La protagonista de “Los juegos del hambre”, nunca se llevó bien con la escuela, así que a los 14 años tomó la decisión de abandonarla.

Robert Downey Jr., uno de los indiscutidos “chicos malos” de Hollywood, incursionó en el mundo de la actuación a muy temprana edad. Con un récord de faltas a la escuela insuperable, a sus 15 años eligió dedicarse completamente a su carrera como actor.

Cameron Díaz -antes de triunfar en el cine- se hizo modelo a los 15 años y abandonó sus estudios.

Hilary Swank, ganadora de dos premios Oscar, no solo comenzó una carrera actoral en su niñez sino también una deportiva. No es sorprendente que haya abandonado sus estudios a los 16 años.

Leonardo Di Caprio, también ganador del Oscar, abandonó sus estudios a los 16 años después de llevar años trabajando en cine y TV, aunque tiempo más tarde consiguió su diploma de bachiller.