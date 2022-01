Cartas de lectores III: agua y luz

En cualquier país de la Tierra, el mayor empeño de los gobiernos lo vuelcan en dotar a sus habitantes de los servicios esenciales. Y pareciera que no es ese el pensamiento de quienes gobiernan la Argentina, y la prueba está basada en la década del ‘90, cuando un presidente prácticamente remató las empresas nacionales, entre ellas OSN y AyE, las que, de haber continuado con la prestación de sus servicios, hoy no estaríamos padeciendo los cortes de energía ni esperando el camión cisterna para que nos provea de agua no potable. Vamos a cumplir ya 40 años del retorno a la democracia y no hemos crecido en ningún aspecto, contrariamente, estamos peor que antes y con la idea de que nunca cambiaremos este rumbo, nos hemos acostumbrado ya a las promesas incumplidas, a ver la pobreza como crece día a día, vemos cómo va desapareciendo la responsabilidad de quienes deberían promoverla, etc. etc. Por favor, señores gobernantes, dedíquense a solucionar los problemas de la gente que los votó, confiados y esperanzados de que trabajarían en consecuencia.

Enrique Julio Ortega

Tucumán 148

Tafí Viejo