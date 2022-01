Domingo Cavallo pidió volver a privatizar Aerolíneas Argentinas

El ex ministro de Economía de la Nación, Domingo Cavallo, brindó una charla donde analizó el escenario económico del país y consideró necesaria la reprivatizar Aerolíneas Argentinas.

"Es una empresa que habría que re-privatizar, y restablecer en el sector un clima de competencia y desregulación", afirmó Cavallo.

El economista defendió además las privatizaciones dirigidas por él mismo durante la administración de Carlos Menem. "Ahora se escucha de este Gobierno que la culpa es porque se privatizaron las empresas del Estado y no por las tarifas congeladas", indicó.

"Se arman relatos mentirosos y asignan mal la responsabilidad y explican mal las causas de los problemas", completó.

Además, el ex funcionario dio un lugar fundamental al convertibilidad que llevó a cabo durante la década del 90. "No podríamos haber hecho la privatización, la desregulación y la apertura si antes no lográbamos erradicar la inflación a través del régimen de convertibilidad", sostuvo.