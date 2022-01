En Tucumán hay escasez de reactivos para test de Covid

La tercera ola de contagios que azota al mundo y, por consiguiente, el aumento en la demanda de pruebas de detección del virus, han provocado la falta de reactivos e insumos, no sólo en algunas provincias de la Argentina, sino también a nivel mundial. Tal es el caso de Corrientes, Misiones y La Rioja, donde la falta de reactivos provocó el cierre de algunos centros de testeos y el cambio radical en los criterios de hisopados.

Desde el Ministerio de Salud Pública, en tanto, se informó recientemente sobre las modificaciones en los protocolos para realizar las pruebas de Covid, las cuales están destinados a mayores de 50 años con síntomas, menores de 50 con factores de riesgo y mujeres embarazadas.

Consultada por LA GACETA, Ángela del Carmen González, presidenta del Colegio de Bioquímicos de la provincia, dijo que están atravesando serios problemas con los proveedores para la obtención de insumos. “Estamos muy escasos, todavía el sistema no está colapsado pero eso no significa que la semana que viene veamos otra realidad, no podemos permitir que eso suceda. Los laboratorios que tienen grandes demandas son los que cuentan con insumos”, afirmó.

“Hubo muchos casos y las personas se hisoparon más de tres veces en el sector público. No van a ir a hacerse tantas veces un test por $ 3.000 en un laboratorio privado. Lo que pasó fue que ocuparon el lugar de quien realmente lo necesitaba y ahora nos quedamos sin insumo”, explicó.

El Colegio de Bioquímicos de Tucumán forma parte de la comisión directiva de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA) y desde allí manifiestan su preocupación por la situación del país. “Estamos totalmente preocupados y ocupados en resolver cuanto antes la falta de insumos”, dijo y comentó que los encargados de suministrarles los reactivos son empresas internacionales, por lo que los elementos deben ser importados. “Por proveedor recibíamos 200 cajas, ahora nos están mandando de a 50, con esa cantidad no hacemos nada”, apuntó.

PRECIOS. Un test de antígeno ronda los $ 3.000, un PCR casi $ 6.000.

En lo que respecta a los autotest, los cuales están próximos a ingresar al país y que prometen agilizar el trámite del hisopado y descongestionar los nodos, la bioquímica opinó que “resulta llamativo que la Anmat esté retardando las importaciones para los insumos de test rápido y PCR. Sin embargo, están muy concentrados en los reactivos de los autotest”. “Esto es un llamado de atención. Para nosotros es un tremendo problema epidemiológico, la gente común no está capacitada para la toma de muestra, el procesamiento la confiabilidad del resultado y la validación del mismo”, dijo y resaltó que lo consideran una práctica inconveniente ya que los resultados serían orientativos y no con valor de diagnóstico. “No te aseguran la cadena de trazabilidad. La confiabilidad del resultado queda en la interpretación de cada persona, no en la de un especialista”, aseveró.

A raíz de este panorama, en algunas provincias del país se produjo la suba en el precio de los hisopados en laboratorios privados. No obstante, González aclaró que “los laboratorios privados no van a aumentar el precio por la demanda, si sucede será porque dependemos de insumos dolarizados, es decir, depende del precio de las nuevas partidas de reactivos”. En Tucumán, un test rápido de antígeno ronda los $ 3.000, mientras que la prueba de PCR $ 6.000. Finalmente, la directiva adelantó que ya firmaron convenio con varias obras sociales para incorporar dentro de su nomenclador de prestaciones los códigos de PCT y test rápido, entre ellas PAMI. “A diferencia de lo que se piensa, nosotros no queremos cobrar particular. Son las obras sociales las que a veces retrasan el convenio con el Colegio. Hacemos los convenios para garantizar la libre elección de cualquier laboratorio por parte del afiliado y para que todos nuestros colegiados puedan trabajar”, concluyó.

Venta de medicamentos

“Estamos con algunos problemas de provisión de corticoides y antibióticos en algunas farmacias. No hay que tener miedo porque están los reemplazos de otras marcas, no es grave la situación”, dijo Rufo Emilio Alvez, Presidente del Colegio de Farmacéuticos, respecto del aumento en la demanda de remedios contra la Covid.

Además, sobre la esperada venta de los autotest en farmacias, dijo que aún no se conoce a ciencia cierta su valor, sin embargo los precios de venta al público rondarían entre $ 1.500 y $ 1.700, según lo trascendido. (Producción Periodística, Graciela Di Vico).