Vidal: "el Gobierno tiene una agenda distinta a la de las necesidades reales de la gente"

La diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cuestionó la marcha de protesta que impulsa el dirigente kirchnerista Luis D´Elia contra la Corte Suprema y apuntó contra el Gobierno nacional.

"El Gobierno tiene una agenda distinta a la de las necesidades reales de la gente. Estar hoy alentando y convocando a una marcha contra la Corte en este contexto con un 50% de inflación, un 40% de pobreza cuando nos estamos quedando sin reservas en el BCRA y con un nivel de deuda que es más acelerado que el que teníamos con Cristina y con Macri...lo primero (que refleja) es lejanía con la gente y sus verdaderas necesidades", afirmó Vidal durante una entrevista con Radio Rivadavia.

La exgobernadora bonaerense consideró además una vez más el kirchnerismo "cree que puede avanzar sobre el poder Judicial" y "su independencia, y en particular contra la Corte".

"No es claramente casualidad que quería avanzar sobre la Corte como quiso avanzar contra el procurador (general, Eduardo Casal) el año pasado cambiando la forma en que se elegía, cómo quiso avanzar en una reforma judicial que solo modificaba el funcionamiento de Comodoro Py", advirtió. Y añadió: "todo forma parte de una embestida contra el Poder Judicial y una ausencia de abocarse a los problemas de la gente".

Por otra parte, Vidal se refirió a las candidaturas de Juntos por el Cambio (JxC) para 2023 y consideró que no es momento para plantear esta discusión. "Hoy no son una prioridad y me parece un error que Juntos por el Cambio empiece a discutir candidaturas", indicó.

"Hace dos meses la gente nos dio un mandato y le dijo basta al Gobierno. No comparto que estemos discutiendo candidaturas hoy. Hay millones de argentinos que esperan de nosotros que seamos ese límite al kirchnerismo y que trabajemos en los problemas concretos de la gente. Eso no invalida que haya legítimas aspiraciones pero creo que hoy no es el momento de discutirlas", concluyó .