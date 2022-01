Sin nuevas restricciones en el país

“No estamos pensando en que se tomen restricciones en este momento”. La tajante afirmación fue formulada por la médica tucumana Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación.

La ex legisladora, en diálogo con LA GACETA, manifestó ayer que, a su criterio, las eventuales medidas restrictivas que puedan tomarse deben ser resueltas y aplicadas a nivel de cada provincia o de cada municipalidad.

“Las decisiones tienen que ser locales y específicas en esta situación. Esto es lo que se viene incentivando en ese sentido. Nosotros por ahora no vamos a tomar ninguna restricción”, insistió la funcionaria.

“Todos los días vamos haciendo un seguimiento y vamos viendo si hace falta analizar alguna situación diferente”, puntualizó.

Mucha transmisibilidad

“Esta variante tiene mucha transmisibilidad, significa que es muy contagiosa y tiene un período de incubación corto. Por eso produce tanta cantidad de casos por día, a diferencia de las otras variantes que no eran tan contagiosas y tenían un período de incubación más largo”, contrastó la sanitarista.

Señaló, además, que por este comportamiento de la variable Ómicron, y gracias a que el 75% de la población cuenta con el esquema de vacunación completo, esta tercera ola está resultando ser menos letal. Según Tirado, ante esa situación distinta a las olas de covid anteriores, el gobierno no tomará las medidas que adoptó en 2020 y 2021. Planteó, por caso, que el seguimiento de los contactos estrechos no es una prioridad. “La probabilidad de que los contactos estrechos, que tienen el esquema de vacunación completo, contagien es mínima. Por eso es que no es necesario que los contactos estrechos vacunados realicen aislamiento”.

Convivir con el virus

Según la secretaria de Acceso a la Salud, al ser menor el periodo de incubación de Ómicron, ahora estamos viendo los contagios, como resultado de los primeros días de vacaciones. También aclaró que desde el Ministerio de Salud, consideran que es pronto para considerar que se ha pasado de una pandemia a una endemia. Fundamentalmente, por la cantidad de casos diarios que se registran y por los protocolos internaciones al respecto.

“Pero sabemos que este va a pasar a ser un virus endémico. Eso significa que es un virus con el que se logra cierta convivencia”, aseveró. “Sigamos con las medidas de cuidado, sigamos usando el barbijo, sigamos con la responsabilidad de aislarlos si nos contagiamos y completemos el esquema de vacunación”, convocó.