Tucumanos a la cancha

Con la participación de Tucumán de Gimnasia y DE Pellegrini, hoy comenzará en Villa María (Córdoba) una nueva edición de la Liga Nacional de Voley. Serán 16 equipos pertenecientes a 10 federaciones los que competirán hasta el próximo domingo en la primera etapa de la competencia.

Tucumán de Gimnasia (foto) abrirá el juego a las 9 enfrentando a Escuela Normal 3, de Rosario, por la Zona B. A la misma hora, también por la Zona B, se medirán San Lorenzo y Lafinur. A las 11 se jugarán: Sarmiento vs Trinitarios y Estudiantes vs Rivadavia.

El turno de Pellegrini será a las 21, cuando se mida con Salta Voley, por la Zona A. Los otros encuentros de de la Zona A serán: Ferro vs Rowing; Regatas de Corrientes vs Regatas de Santa Fe (ambos desde las 19) y Libertad vs Amuvoca.

Todos los partidos se podrán ver en directo por el canal de Youtube de FeVA.

Ilusiones

Marcelo Díaz, entrenador de Tucumán de Gimnasia, se confiesa entusiasmado por este nuevo reto. No solo por las posibilidades a futuro, sino también para enterrar el mal recuerdo de la temporada anterior, en la que el equipo debió bajarse por contagio. “No supimos cómo, por lo impredecible que es este virus. Teníamos muchas expectativas, con un buen plantel, pero las cosas se dieron así. Fue una mala experiencia, que nos enseñó que, además de preocuparnos por la preparación física, debemos cuidarnos del virus”, comentó.

Sobre las proyecciones de Tucumán de Gimnasia para el torneo que hoy comienza, Díaz señaló: “siempre confiamos en los planteles que armamos para disputar cada torneo. En esta liga buscaremos ser protagonistas, estar en los primeros planos, siempre peleando por algo. Por supuesto, aunque somos conscientes de las posibilidades, todos queremos ser campeones”.

El entrenador reconoce que el equipo está un poco ansioso. “Por más que hayamos disputado en anteriores ocasiones este torneo, siempre están las ganas de que empiece todo cuanto antes. La única diferencia es el formato. Es un desafío a la hora de planificar la preparación de los jugadores”, asegura.

Díaz también tiene sus propias motivaciones. “Son varias. La priemra es que yo nací en este club, primero como jugador y ahora como entrenador. Sumado a eso, este proceso de disputar ligas comenzó hace nueve años, y ya venimos participando en cinco de manera consecutiva. A muchos de los chicos que están jugando en el equipo, los conozco desde que tenían 15 años, y hoy tienen 25. El voley es mi profesión, vivo de él, soy director deportivo del club, y sería bueno poder coronar estos 10 años de trabajo con un buen logro”, sostiene.

-¿Cuál es la clave para lograr el éxito en el voley?

- Siempre le hablo a mis jugadores de mantener el orden en lo laboral y lo personal. Y en lo deportivo, lo fundamental es una comunicación clara con los jugadores de lo que uno quiere, sobre todo en los momentos de mayor tensión hay que ser claro y breve.

Juega Monteros

Luego de una jornada de descanso, Monteros Voley volverá a jugar esta tarde, enfrentando a Mutual Policial (Formosa), último campeón de la Copa Aclav, por la tercera fecha de la Liga Argentina. Los “Naranjas” intentarán recuperarse luego de perder sus dos primeros partidos ante Once Unidos y Obras Sanitarias. Mañana enfrentarán a Ciudad de Buenos Aires.