Es posible que en 15 días estén los autotest en las farmacias

El miércoles, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó cuatro test de autoevaluación para la detección del virus SARS-CoV-2: Panbio COVID-19 Antigen Self-Test, SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal, SARS CoV-2 Antigen Rapid Test (COVID-19 Ag), WL Check SARS-CoV-2 Ag Self Testing. Fueron creados en los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener. Sin embargo, hasta el momento no hay información que detalle cuándo empezará a distribuirse el autotest en las distintas farmacias de la provincia, pues la importación de los mismos inicia una vez que la aprobación a los laboratorios haya sido concretada.

“No conocemos cuál es la logística que utiliza cada laboratorio. No es que los test ya estaban en el país esperando al aprobación, sino que no se los podía traer hasta que eso pase”, explicó el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Emilio Alvez.

En un recorrido realizado por LA GACETA se confirmó que el personal de las distintas farmacias de la provincia aún no se encuentra informado acerca de la reglamentación, el valor estimativo del producto, ni la fecha de inicio de venta del mismo.

“Una vez que lo tengamos, el farmacéutico asesorará a la persona que vaya a comprarlo sobre cómo se utiliza y cuáles son los requisitos”, dijo Alvez, y detalló los pasos a seguir a la hora de adquirir el autotest: se deben tomar los datos del comprador de la prueba para luego notificar su resultado.

Caso contrario, la farmacia tiene la obligación de informar al sistema sobre esa situación en particular.

Se trata de un sistema sencillo de testeo, similar al PCR. “El porcentaje de efectividad es alto, por arriba del 95%”, según Alvez. El índice de certeza de este mecanismo de autoevaluación dependerá de la carga viral contenida en el cuerpo al momento de la prueba.

El titular del Colegio de Farmacéuticos se atrevió a estimar que en un lapso de 15 días tal vez ya esté disponible en farmacias. Además, el dirigente habló sobre las ventajas de esta nueva herramienta para combatir el virus. “Descomprime la situación en los centros de testeo. Y también tenés la posibilidad de hacerlo más cómodo desde tu casa”, dijo y comentó que “los valores estimativos rondan los $ 1.500 y $ 2.000, pero se sabrá cuando lleguen a la Argentina”. (Producción periodística, Bárbara Nieva)