Un ex funcionario dijo que aportará pruebas del funcionamiento de una "Gestapo" macrista

Para avanzar en la investigación judicial de la "Gestapo" macrista, supuestamente dedicada a perseguir dirigentes gremiales, sociales y políticos, el ex jefe de Gabinete bonaerense Alberto Pérez se presentará en los próximos días en el Juzgado Federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, para aportar más pruebas.

Según adelantó el ex funcionario, entregará copias de los dos audios atribuidos al subcomisario Hernán Cassasa en los que se revela que funcionaba una mesa judicial clandestina integrada por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, el jefe de Gabinete, Federico Salvai y el procurador bonaerense Julio Conte Grand, quienes se reunían en La Plata, en CABA y en la propia Agencia Federal de Inteligencia (AFI), frente a la Casa Rosada, publicó Página/12.

“Vidal debería renunciar a su banca si se confirman todas estas pruebas”, redondeó el ex funcionario del gobernador Daniel Scioli.

Ambos audios, a los que accedió el mencionado medio, tienen la voz que sería del subcomisario Casassa, un contador que encabezó más de 100 allanamientos a Pérez, Scioli, empresas, cooperativas y hasta el club en que el exgobernador jugaba futsal. El hombre de la Policía bonaerense deja en claro que, sin orden judicial, se hacía inteligencia ilegal sobre dirigentes políticos, sociales y sindicales, con la participación de la AFI, la Unidad de Información Financiera, la AFIP y otros organismos del Estado, y luego el material se le hacía llegar “milagrosamente” a la exdiputada Elisa Carrió. La legisladora lo presentaba en la Justicia como si fuera una investigación propia o datos recibidos de forma anónima.

Un tema de feria judicial

A partir de que el juez Kreplak habilitó la feria judicial para continuar con la investigación, Pérez trabajaba en la tarde del lunes en el escrito de presentación de todas las evidencias. En paralelo, el silencio de la ex gobernadora y de sus funcionarios siguió siendo casi total. El único que salió a la cancha fue Ritondo anunciando que denunciará a Casassa por haberlo involucrado.

En diálogo con Radio 10, Alberto Pérez insistió en que la ex gobernadora no podía desconocer todo lo que se reveló en la última semana. “Están saliendo las cosas a la luz. En el video del ex ministro de Trabajo (Marcelo Villegas) y este domingo con el audio de una de las personas que operativamente actuaba e instruía las causas en contra nuestro (el subcomisario Casassa), produciéndonos un tremendo daño político y personal. A nosotros jamás nos hubiera molestado que nos investiguen, pero una investigación judicial, con todas las garantías, no una persecución en la que se juntaban el procurador (Conte Grand), que era del Poder Judicial, con ministros (Ritondo, Salvai, Villegas) que eran del Poder Ejecutivo, policías, jefes de inteligencia, medios de comunicación y un montón de organismos del Estado. Era terrible para nuestras familias. Uno se defendía y se desataba una tormenta para desprestigiarnos. Y por detrás, la tormenta estaba encabezada clandestinamente por esa mesa judicial”, dijo.

Y agregó que "en la provincia de Buenos Aires, Vidal tuvo exactamente las mismas estrategias que (Mauricio) Macri: a nivel nacional, contra Cristina Kirchner; en el territorio bonaerense, arrancando con desprestigiar al anterior gobierno, a su gobernador Scioli y a la gente que lo rodeaba, especialmente a mí como jefe de Gabinete. Eso fue en 2016. Poco después fueron contra Roberto Baradel, a raíz del conflicto docente. En 2017, contra Fernando Espinoza que estaba en las listas electorales y, además querían dividir La Matanza. Y para eso armaron una mesa judicial donde se pergeñaba la persecución. Vidal, más que decir algo, debería dejar la banca porque es imposible que desconozca lo que estaba pasando".