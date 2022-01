Cartas de lectores V: violencia de género

El editorial de LA GACETA del 29 del corriente me puso en conocimiento del caso de Paula Martínez, la joven que en 2016 fue violada por un grupo de hombres, cuyo juicio oral, aún no se realizó (???). Aparentemente, la joven bonaerense se suicidó hace unos días. Considero necesario comentar el aspecto coincidente con el de la profesora Paola Tacacho: Martínez hizo más de 30 denuncias por hostigamiento y amenazas (de acusados y sus familiares) y la profesora Tacacho, 13 denuncias por acoso hasta su asesinato. En ambos casos fueron cinco años en los que las jóvenes debieron vivir un infierno. Más allá de avances legales -bastantes- sobre el tema, hay un aspecto que no está siendo manejado eficientemente en el trabajo de organizaciones gubernamentales, y hago hincapié en estas, porque el Estado no amparó a las jóvenes como debiera, siendo cómplice de ambas muertes. Este aspecto es el de la concientización sobre la violencia de género a personal policial, de la Justicia y de la Salud, que son la 1° línea de acción, en particular, y a la población en general. Concientización se define como “generar conciencia, sensibilizar...”. O, en definitiva, accionar de distintas formas para que el personal en cuestión pueda lograr la empatía necesaria con las personas que sufren este flagelo y así, actuar en consecuencia. Lograr desde la capacitación que se interprete la diferencia cuando una víctima reclama ayuda, entre: ... “¿Me están escuchando? Sí, pero... ¿Entienden lo que digo?”

Hilda Cristina Ponce

[email protected]